Tremendo ´zasca´ de una comparsa sevillana a Celia Villalobos

El nombre de la política malagueña Celia Villalobos se convirtió en protagonista en el Teatro Falla (Cádiz) de la mano de un duro pasodoble que le dedicó la comparsa sevillana 'Pueblo llano', que en su pase de Cuartos en el Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval (COAC) de Cádiz y en el que criticaba las declaraciones que Villalobos realizó el pasado 16 de enero sobre los pensionistas.

Sin concesiones, el pasodoble 'Así no puedes irte' comenzó relatando una conversación entre un hombre y su madre, que apenas puede moverse por los dolores, pero que sigue trabajando pese a sus problemas de salud y las peticiones de su hijo para ir al hospital. El relato continúa recordando que la familia depende de su sueldo de 700 euros y apenas llega para vivir. Con ese planteamiento llegó la descarga hacia Celia Villalobos, a la que dedicó la segunda parte del pasodoble con estas palabras: "Y dice la señora Celia Villalobos, que tanto pensionista y tanto jubilado viviendo del cuento es un robo. Maldita sea tu estampa, política indecente, no compares tu vida y tu patrimonio con el resto de la gente. Treinta años de poltrona a costa de los ciudadanos, cómo te atreves señora con comentarios tan chabacanos. Qué sabrás de los que sufren si no has trabajado en tu vida, y no te duelen las manos".



Este segundo pasodoble de su pase en Cuartos se cerró con una gran ovación del teatro, que de este modo avaló la crítica a Celia Villalobos, cuando el pasado 16 de enero provocó una notable polémica cuando en Los Desayunos de TVE afirmó que "hay ya un número importante de pensionistas que está más tiempo en pasivo, es decir cobrando la pensión, que en activo, trabajando".