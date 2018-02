Periodismo de acción y tal y tal

En las promociones de La 1 del programa Desaparecidos, o sea, otro renacimiento del viejo Tutankamón ¿Quién sabe dónde?, Silvia Intxaurrondo, la presentadora que hila los casos de gente que se diluyó de la vida de su círculo de amigos y familiares como lo hace un terrón de azúcar, trata de darle empaque al programa hablando de que se trata de un género con clase, así que Desaparecidos no es un programa de sucesos sino uno que lleva en sus genes el auténtico «periodismo de acción». Vale, lo que digáis. En este ¿Quién sabe dónde? del siglo XXI la periodista vasca es la que da la cara todo el rato, pero papá Francisco Lobatón está en la sombra, entre los cortinajes del plató por si hay que salir en casos relevantes, algo así como el animador Santi Millán en Got talent, que hace sus cucamonas y deja caer sus comentarios en mitad de la actuación del niño de goma. Periodismo de acción? María Casado, ahora que lo pienso, se tira toda la mañana haciendo periodismo de acción. Lo digo porque desde que le da paso el niño repelente, de lengua torpedera, tipo ametralladora, el ínclito Sergio Martín –La 1, Los desayunos–, pues eso, que María y su escudero Fernando de la Guardia arman un fuego en torno al suceso que te deja con el ánimo por el suelo. Qué barbaridad. No hay robo que se les escape, violación que no les interese, estafa que no recojan, conflicto vecinal al que no envíen un despliegue de cámaras y reporteros para que monten la coreografía con el periodista rodeado de vecinas adiestradas de forma que, justo cuando le den paso desde el estudio, hala, ellas empiecen a cantar la consigna aprendida para soltarla ante le tele, volcada en ese periodismo de acción que a veces no es más que una performance del género acción periodística, que no es lo mismo. Los reporteros de Andalucía directo son maestros de estas acciones, preparadas con magisterio por el reportero y director de la performance para que la función quede redonda. Y se nota.

Barbie reportera

Un maestro del periodismo de acción, digo, de la acción periodística, es mi primo, la hiena de dientes encalados Eduardo Inda, que acudió hace unos días al programa de la mañana de Ana Rosa Quintana con una corbata amarilla, color que ha hecho suyo el independentismo catalán, siendo Inda tan contrario a ese delirio. Pero esto son pipas, cacahuetes para la mona. AR apunta alto, más alto, y sabe manejar los tiempos y los sebos para crear expectación en su audiencia. Lo suyo es el periodismo de suspense. El miércoles, desde las 9 de la mañana, estuvo tirando chinitas «con una de las exclusivas más importante que he dado a lo largo de mi vida». Y se descolgó al filo de las 11 con los mensajes entre el finiquitado Carles Puigdemont y su exconsejero Toni Comí, que hay ser tonto, pero tonto de remate, o no tanto y estar todo previsto, para dejarse pillar manejando su móvil de pantalla colosal rodeado de periodistas y cámaras. ¿Descuido, o todo está saliendo como estos mártires de la política ficción habían previsto? Lo cierto es que Ana Rosa, con su periodismo de mesa camilla, dio el braguetazo, qué tía, consiguiendo subirse al sumario de todos los programas y de todas las cadenas. Eso sí es tener potra, Barbie reportera –la exclusiva no es de ella, es de sus enviados a Bruselas–. Del periodismo de suspense y mesa camilla al de calzón quitado y boca llena, de nalgas oferentes y labios entornados para succionar más y mejor, que practica el niño premiado por la Conferencia Episcopal con un ¡Bravo! 2017, el mentado arriba, don Sergio Martín, que la otra mañana, sin avisar del peligro de muerte periodística, llevó a Mariano Rajoy a que le dieran unos lametones muy sentidos en Los Desayunos. Lo hicieron como era de esperar, con soltura de maestros, con la seguridad del orfebre que no deja nada al azar. Y de hecho, el amado líder, el hipnótico Rajoy, el tío que lo sabe todo pero asegura vivir en Babia, el bobo que hasta su boba ministra Fátima Báñez ha de corregir por quítame de ahí la desigualdad salarial entre hombres y mujeres por un mismo trabajo, salió de TVE sin hablar de la caja B del PP ni de la descomposición y el sálvese quien pueda valenciano que puso en marcha Ricardo Costa. Rajoy va a TVE como las estrellas, pisando la alfombra roja. Viva el periodismo de cabeceo, el de un Sergio Martín dócil, sumiso y de cerviz doblada. Eso no es periodismo, eso es una performance pornográfica. El repipi Sergio es tan mediocre que aunque se empeñe, y se empeña cada mañana, nunca llegará a la perversa grandeza de Alfredo Urdaci.



Elefantes voladores

A ver, listos, vuestro periodismo es nauseabundo, pero hay vilezas y depravaciones que se os escapan. ¿Sabéis lo que es el periodismo onanista? Se da en Sálvame, como suena. Y lo practica alguien que jamás pasó por la facultad del ramo. Kiko Hernández, uno de los colaboradores más carismáticos e impenetrables del teatrillo de Telecinco, y en un alarde de bellaquería y cachondeo, se hace una entrevista a sí mismo, y seguro que la ha cobrado como si se hubiera puesto los cables del polígrafo de Conchita. ¿Eres gay?, se pregunta a sí mismo Kiko. ¿Y tú?, da por toda respuesta el propio Hernández. Impecable farsa. Maestros loquísimos del entretenimiento bluf, capaces de hacer de la nada un mundo, han creado un leguaje propio, una forma de narrar sus extravagancias como no se conocía, y han sido capaces de implicar a sus seguidores en esa geografía del disparate y la hipérbole faltona, chabacana y tosca. En Sálvame han conseguido que la audiencia se crea que los elefantes tienen alas, o que cuando hablan de investigación, esa audiencia se trague la bola de que hacen periodismo homologable. Son tan canallas y gamberros que han llamado histórico, vistiendo como albañiles a Lidia, Mila, o la Esteban para hacer la obra en el plató, al cambio de unas fotografías en el decorado. Oiga, oiga, pregunta Lobatón, ¿pero esta página no estaba dedicada a Desaparecidos? Ejem, puesss, sí, claro, ya si eso, otro día. Viva el vino.