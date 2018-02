Space X lanza con éxito rumbo a Marte el potente cohete ´Falcon Heavy´

Space X ha lanzado su primer cohete 'Falcon Heavy' desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida (EEUU), convirtiéndose en el lanzador más potente en funcionamiento desde que el Saturno V de la NASA despegase con las misiones Apolo hacia la Luna desde el mismo emplazamiento.



El cohete despegó a las 20.45 UTC, dos horas y 45 minutos más tarde de lo previsto, debido a fuertes vientos a gran altitud que podrían complicar la trayectoria inicial del cohete. Formado por dos cohetes laterales y uno central, los dos primeros se desprendieron a los dos minutos y medio del despegue del cuerpo principal y regresaron de forma controlada a puntos de aterrizaje situados en el propio Centro Espacial Kennedy, solo 7 minutos después del lanzamiento.





Momento del lanzamiento y del regreso de los cohetes laterales. Vídeo: Twitter

Falcon Heavy side cores have landed at SpaceX´s Landing Zones 1 and 2. pic.twitter.com/oMBqizqnpI