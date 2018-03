La ´isla´ de desechos del Pacífico abarca más que tres países juntos

El vasto vertedero de desechos plásticos, que se arremolina en el Océano Pacífico, crece deprisa y abarca más que Francia, Alemania y España combinados, mucho más grande de lo que se temía anteriormente. Un total de 1,8 billones de piezas de plástico, que pesan 80.000 toneladas métricas, se encuentran actualmente a flote en un área conocida como el 'Gran Parche de Basura del Pacífico', y está empeorando rápidamente.



Estas son las principales conclusiones de un esfuerzo de mapeo de tres años realizado por un equipo internacional de científicos afiliados a The Ocean Cleanup Foundation, seis universidades y una compañía de sensores aéreos. Sus hallazgos fueron publicados este jueves en la revista Scientific Reports.



El 'Great Pacific Garbage Patch' (GPGP), ubicado a medio camino entre Hawai y California, es la mayor zona de acumulación de plásticos oceánicos en la Tierra. Convencionalmente, los investigadores han usado redes simples, de malla fina y de menos de un metro de tamaño, en un intento de cuantificar el problema.





