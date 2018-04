Caresse Crosby: una mujer (nada) encorsetada

Caresse Crosby patentó el primer sujetador de la historia. Reina del Paris de los años 20. Una vida donde la palabra aburrimiento está borrada - La patente fue comprada por la insignificante cifra de 1.500 dólares y el nombre de la inventora, olvidado

Caresse Crosby tuvo sin duda una de las vidas más fascinantes y ajetreadas del siglo XX. Su verdadero nombre era Mary Phelps Jacob (New Rochelle, Nueva York 1891- Roma, 1970) y como ella misma contó en muchas ocasiones, su destino no era otro que pasear perros, viajar de velero en velero y entremedio, ir de fiesta en fiesta, de cotillón en cotillón. Y en parte celebró esta gozosa vida, aunque no desde la perspectiva de una rica heredera de la alta burguesía americana de Boston, cosa que siempre fue, sino desde una mujer inquieta, fascinada por el arte y la literatura, que vivió ese gran momento de eclosión que significaron las vanguardias artísticas en las primeras décadas del siglo XX y que para muchos norteamericanos, entre ellos, la propia Caresse Crosby, tuvo Paris como centro de actuaciones y lugar para todo tipo de extravagancias.

En esa primera vida de celebraciones y bailes de sociedad, Caresse Crosby estaba a punto de protagonizar un fenómeno que cambiaría su vida y el de muchas mujeres de todo el mundo. En uno de los bailes comprobó con horror como el pesado corsé que sujetaba su pecho y costillas había acabado por arruinar el vestido que llevaba y a punto, su propia salud. A la vista de lo poco higiénico que resultaba «cargar con aquella armadura», para el siguiente baile le pidió a su criada que le uniera dos pañuelos con una cinta rosa como sujeción para su pecho, desterrando el incómodo corsé. Por supuesto que su entrada en la fiesta llevando debajo del vestido aquel «invento» provocó una revolución y gran escándalo entre los invitados. Caresse había dado los primeros puntazos a lo que sería el futuro sujetador. En 1914 patentaba el primer sostén constituido por dos pañuelos unidos mediante una estrecha cinta. La patente no tardó en ser comprada por la insignificante cifra de 1.500 dólares por Warner Brothers Corset Company, y el nombre de Caresse Crosby, la inventora, pasó al olvido en cuanto a cuestiones de corsetería.

Parte de esta historia donde se mezclan el lujo y la fantasía, la pasión y la fiesta ha sido devuelta por la biznieta de la creadora, Tamara Colchester en el libro The Heart is a Burial Ground, titulo poco optimista en cuestiones del corazón, que se inicia con uno de los episodios que marcaría la vida de Caresse Crosby, el suicidio de su marido, Harry Crosby junto a su joven amante, por el que había cambiado su nombre de soltera. Despues de un primer matrimonio dentro del marco burgués al que había sido destinada, Caresse se casa en 1922 con el poeta y escritor Harry Crosby, iniciando una nueva vida, ahora lejos de Boston, en Paris. Entre las actividades de la pareja en la capital francesa se encuentra la dirección de la editorial Black Sun Press publicando autores como James Joyce y D.H. Lawrence. La editorial realiza pequeñas y cuidadas ediciones que destacan en el mundo literario. A la fama literaria, la pareja suma su celebridad como reyes de la fiesta, ya sea para llenar una bañera de champagne haciendo pasar a todos los invitados por un «baño espumoso» o apareciendo encima de un elefante en topless.

Despues del suicidio de su marido, Caresse continuará con su carrera editorial, dirigiendo Crosby Continental Editions donde publica a otro futuro icono literario, la escritora y animadora de la Café Society, Dorothy Parker. En la editorial también editará a Ernest Hemingway y otros escritores americanos. Despues de sucesivas aventuras literarias y artísticas, la creación de una galería de arte y una revista, Portfolio, Crosby vuelve exhibir su naturaleza de «mujer sin encorsetamientos», casándose con un jugador de fútbol veinte años más joven que ella, aunque la felicidad esta vez durará poco, separándose al cabo del año de vida matrimonial. Se traslada a vivir a Virginia, donde ha comprado unos terrenos, iniciándose en la literatura pornográfica junto a la pareja Henry Miller y Anaïs Nin. Sus siguientes pasos le llevan de nuevo a Europa, esta vez a Italia, con el propósito de fundar en Roma una colonia de artistas. Los últimos años de su vida (muere a la edad de 78 años), los pasa entre su castillo italiano y su mansión de Virginia. Antes de morir, tendrá tiempo de escribir sus memorias, The Passionate Years, donde revelaba su vida, sin duda, todo, menos aburrida. Tan libre, como aquel sujetador con el que sorprendió una noche de fiesta a principios del siglo XX?