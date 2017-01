Un compañero del agresor de Alicante lo redujo, evitando así una masacre

Un estudiante que ha reducido al agresor de Alicante ha evitado una masacre. Este joven de 17 años, que cursa segundo curso de Bachillerato junto al detenido, le ha hecho frente cuando lo ha visto entrar al aula portando un cuchillo de cocina y profiriendo gritos ininteligibles.

El suceso se ha producido sobre las nueve de la mañana, poco antes de dar comienzo la segunda hora, mientras la profesora de Historia, que ha tenido que ser antendida en el centro sanitario integrado tras sufrir una crisis de ansiedad, se disponía a iniciar la clase.

El joven práctica artes marciales y precisamente las técnicas de defensa personal que conoce le han permitido reducir al agresor después de que éste haya conseguido herir a varios alumnos. Tambien él ha sufrido un corte en el costado por el que ha tenido que recibir sutura.

"Primero lo he visto a las ocho de la mañana en el parque que hay enfrente del instituto pero sin cuadernos ni libros. Le he preguntado si no iba a entrar a clase y me ha dicho que se tenía que ir al médico" ha indicado Alejandro Vinader añadiendo que "todavía no puedo creerme lo que ha ocurrido. Jamás podría haberlo imaginado ni yo ni ninguno de mis compañeros".

Respecto a la personalidad del agresor ha señalado que "mantiene pocas relaciones sociales y es muy estudioso", pero ha descartado que pueda haber sufrido algún tipo de acoso escolar en el instituto.

Tras ser dado de alta en el centro sanitario integrado Alejandro Vinader ha acudido a prestar declaración al cuartel de la Guardia Civil de Villena y posteriormente ha regresado al centro con su madre, que se encuentra muy afectada.