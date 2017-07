Asesinada a golpes una mujer de 47 años en Gran Canaria

La Policía Local de Mogán y la Guardia Civil detuvieron en la tarde de ayer a J. C., de 84 años, nacionalidad británica y residente en unos apartamentos de Puerto Rico, por presuntamente acabar a golpes con la vida de su mujer, identificada como Donna C., de 47 años, y también de origen británico. La víctima de este nuevo caso de violencia de género falleció en el Hospital Insular horas después de la agresión cuando entró en parada cardiaca en el momento en que los médicos le realizaban pruebas para determinar el alcance de los golpes sufridos.

Los hechos se produjeron en la medianoche del jueves al viernes. Los agentes del cuerpo de seguridad municipal acudieron a los apartamentos Bahía Azul, situados en la avenida de la Cornisa de Puerto Rico, donde supuestamente se había producido un caso de violencia machista. Al llegar al lugar de los hechos, los policías se encontraron al ahora arrestado sentado en el sofá viendo el televisor y a su pareja sentimental sangrando en la bañera debido a los golpes sufridos, aunque en todo momento estaba consciente.

La víctima fue trasladada en un primer momento al centro de salud de Arguineguín, donde fue derivada al Hospital Insular Universitario de Gran Canaria, donde ingresó aunque su estado, en principio, no parecía revestir gravedad, según indicaron fuentes cercanas a la investigación. Ya en el centro hospitalario, varias horas después de su hospitalización, los médicos empezaron a realizar diferentes placas a Donna C. para conocer el alcance de las lesiones cuando ésta entró en parada cardiorrespiratoria, de la que no pudo ser recuperada.

El desenlace del presunto caso de violencia machista fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes, quienes procedieron a la detención de J. C. como presunto autor de una caso de violencia de género y otro de atentado a la autoridad al propinar varios golpes a los agentes que procedieron a su arresto.

Las fuentes especifican que en España no existían denuncias previas ni antecedentes de violencia machista de esta pareja y han precisado que el detenido, de iniciales J.C., ha pasado hoy a disposición de la Justicia en el juzgado en tareas de guardia de San Bartolomé de Tirajana.