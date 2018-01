El juez ratifica la prisión sin fianza para ´El Chicle´, que se niega a declarar

Silencio total. Esta es la estrategia de defensa por la que ha optado el autor confeso de la muerte de Diana Quer, que hoy estaba llamado a declarar por este caso y por el supuesto intento de rapto de una joven de Boiro. 'El Chicle' espera a que 'hable' la autopsia antes de empezar a dar explicaciones. En ambos se ha acogido a su derecho a no declarar, acompañado por dos abogados del despacho de Sierra. El juez ha ratificado la prisión incomunicada y sin fianza.

En el auto de reapertura, el juez ve indicios de delitos de detención ilegal, de carácter sexual, de homicidio e incluso asesinato. El Juzgado Nº1 de Ribeira mantiene en prisión provisional incomunicada y sin fianza al autor de la muerte de Diana Quer, según informa el TSXG. También el Nº2, que lleva el presunto rapto de Boiro, ratifica la medida por los hechos sucedidos el 25 de diciembre. Sin embargo, la orden de incomunicación caduca este viernes, por lo que será entonces cuando Abuín tenga acceso a lo que se ha publicado sobre él en los medios.

José Antonio Abuín Gey, 'El Chicle' llegaba esta mañana al juzgado de Ribeira a las 10.40 horas de la mañana, 20 minutos antes de lo previsto y al grito de "¡Asesino!". Lo hacía en un furgón policial desde la prisión de Teixeiro, donde permanece en prisión provisional decretada por el Juzgado 3 de Ribeira el pasado 1 de enero. Allí se encuentra aislado en una celda de cristal y barrotes. Solo y mudo. Tambíen en la cárcel guarda silencio.

Pocas horas antes trascendí el resultado de la autopsia preliminar al cuerpo de Diana Quer, que descarta el atropello fortuito y tumba así su declaración ante la Guardia Civil, la única oficial hasta ahora.

El Chicle y su mujer llegan a los juzgados de Ribeira. Fotos: I. ABELLA

Rosario Rodríguez responde

La mujer de Abuín, Rosario Rodríguez, llegaba antes al juzgado de Ribeira. Lo hacía a las 9 de la mañana y abandonaba las instalaciones las once y media. Ella sí habló; respondió a todas las preguntas del magistrado, que ha decidido mantenerla como investigada como posible coautora. No obstante, sigue en libertad, no se han decretado medidas cautelares. A las puertas, varias personas le gritaban: "¡A prisión, a prisión!".

Rosa Rodríguez figura como investigada (antiguos imputados) al entender que "no puede descartarse en el momento actual la participación en los hechos de su esposa". Rosario, detenida con su marido, quedó en libertad tras declarar ante la Guardia Civil y retirar la coartada que había prestado a su marido asegurando que la noche en que desapareció Diana ella estaba con él, extremo que ha confesado ahora que no era cierto. Asegura que no creía que su marido tuviera nada que ver con el crimen de la joven, pero el juez no tiene todavía claro si además de la coartada falsa le hubiera podido prestar otro tipo de ayuda.

En el auto de reapertura, el juez ve indicios de delitos de detención ilegal, de carácter sexual, de homicidio e incluso asesinato. Una hermana de Rosario también será citada, aunque como testigo, junto con su marido, pues también prestaron coartada falsa a su cuñado. Aunque al igual que Rosario aseguran que creían que Abuín no tenía nada que ver con el crimen de Diana.

El auto judicial recuerda que la causa se sobreseyó el pasado mes de abril al no poder ser dirigida frente a persona alguna determinada, pero a raíz de las últimas investigaciones policiales practicadas, "se desprende la existencia de nuevos elementos fácticos que corroboran los indicios anteriormente existentes respecto a la posible comisión de un delito de detención ilegal, existiendo asimismo indicios de la comisión de un delito de homicidio o asesinato, al haber sido hallado un cadáver que correspondería a la persona desaparecida, existiendo igualmente indicios respecto a la posible comisión frente a la misma de delitos contra su libertad sexual". Unos hechos, se indica en el auto, atribuidos a José Enrique Abuín.