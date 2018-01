La UME trabaja en el rescate de las personas atrapadas en la AP-6

Equipos de primera intervención de la Unidad Militar de Emergencias de León y Madrid se desplazaron en la madrugada de hoy al tramo de la AP-6 entre Segovia y la Comunidad de Madrid para colaborar, junto con la Guardia Civil de Tráfico, en el rescate de los vehículos que se encuentran atrapados, según informa el director de la Dirección General de Tráfico, Gregorio Serrano, a través de su cuenta en twitter.



Las unidades se han desplazado con máquinas quitanieves, medios de cadenas para rescate y 'todoterrenos' para transporte de personas. Se comenzó a limpiar la N-VI a al altura de San Rafael para poder sacar los vehículos de la AP-6.





Refugio en Segovia

Cortes de servicios en Soria

Problemas en varios puntos de Andalucía

Cortes de tráfico en el norte

En estos momentos,, al igual que la A-6 en Adanero. Además, se están embolsando camiones en la A-1 a la altura de Aranda de Duero (Burgos). Las carreteras de Ávila, Salamanca, Segovia y Soria, con 17 tramos cerrados son las más perjudicadasEl CEIP San Rafael en la localidad segoviana homónima sirve de albergue desde las 8.00 horas de este domingo. Según han confirmado desde el servicio de emergencias 112 de Castilla y León, a esa hora, aunque el número es variable porque "entran y salen". Por el momento no se brinda atención sanitaria, sino un apoyo de "primera necesidad".Por otro lado, el Ayuntamiento de Segovia ha indicado que, en su actuación ante la nevada, este domingo prioriza la atención en las vías principales de la ciudad, que, mientras que en las vías secundarias se precisa el uso de cadenas o neumáticos de invierno.Fuentes del Consistorio han señalado que las dos líneas del servicio de transporte urbano que conectan con la estación de alta velocidad ferroviaria Segovia-Guiomar prestan su servicio. También han apuntado la previsión de que la línea 4, la circular, preste servicio con normalidad. En cuanto al resto de líneas, lo prestarán por las vías principales y en la medida de las condiciones del pavimento "en cada momento".La nieve caída en Soria durante las últimas horas ha obligado a suspender el servicio de autobús urbano, mientras el Plan de Nieve del Ayuntamiento de Soria. Tampoco han podido salir de la estación interurbana de la ciudad los autobuses con destino a Madrid y Logroño (3.30), Pamplona (4.00) y nuevamente Madrid (8.15).La Policía Local solicita que no se realice ningún desplazamiento en vehículo. En caso de urgencia, para acudir al Hospital o a los centros de salud, la Policía ha pedido que previamente la persona necesitada se ponga en contacto con ellos.Por lo que se refiere a la provincia, a media mañana se empieza a circular con relativa normalidad en las carreteras nacionales, pero la gran mayoría de la red viaria exige extremar la precaución. Los puertos de Santa Inés y de Oncala, así como el tramo entre Ágreda y Almazán, permanecían cerrados.En Andalucía, se han registrado cortes en la circulación o tráfico restringido en las carreteras CA-9104 --en la--, y A-4030, A-395 y A-4132, en laFuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) consultadas por Europa Press han informado de que continúa activo el nivel negro en la vía CA-9104, a su paso por la localidad gaditana de Grazalema, por lo que se encuentra intransitable al tráfico. Así, la circulacióndebido a la meteorología adversa.En la provincia granadina, el nivel rojo está activo en la A-4132, desde el kilómetro 25 al 41 en ambos sentidos hacia la localidad de Trevélez. Debido a esto, se ha prohibido la circulación de camiones, articulados y autobuses. Además, la DGTTambién en la provincia de Granada, el nivel negro permanece activo en la A-395, desde el kilómetro 32 al 36 en ambos sentidos, a la altura de Sierra Nevada, por lo que se encuentra intransitable, según dichas fuentes.Asimismo, la circulación en la A-4030 está interrumpida, desde el kilómetro 0 al 7,8 en ambos sentidos a la altura del municipio granadino de Monachil hacia Río Genil. Debido a esto, la DGT ha informado de que la vía permanece totalmente cortada y se encuentra intransitable.Desde el servicio de Emergencias 112 Andalucía han precisado, además, que el Puerto de la Mora, en la A-92, permanece abierto al tráfico.Por otro lado, y en la provincia de Málaga, ya es posible el acceso al Torcal de Antequera y no hay carreteras cortadas por nieve, según señala el 112 con información actualizada a las 10,00 horas.La Autopista de Navarra (AP-15) se encuentra cortada en el pk. 75, sentido Zaragoza, y en el pk. 56, dirección Pamplona, puntos donde, lo que ha hecho que los cables se encuentren a baja altura con el riesgo que ello supone.El tráfico se desvía en el peaje de Tiebas y en el enlace de Tafalla por la carretera N-121 mientras personal de Audenasa y técnicos de la empresa de la red de transporte eléctrico trabajan para solucionar el problema, ha informado el Gobierno de Navarra que ha destacado que está mejorando la situación de lasEn este sentido han sido restablecidas las comunicaciones con Guipúzcoa tras quedar abiertas al tráfico tanto la Autovía del Norte (A-1) en Etxegarate y la Autovía de Leitzaran (A-15), de forma que en la red principal solo persisten los problemas, además de en la A-15, en la N-121-B (Baztan) donde la caída de árboles obliga a desviar el tráfico en el pk. 45 por la NA-8307 (travesía de Arraioz).En la red secundaria están cerradas las carreteras NA-120 (Estella-Beasain)entre los pk. 15 y 32 al haberse producido un alud en el puerto de Lizarraga; NA-718 (Estella-Olazagutia) entre los pk. 18 y 38 (puerto de Urbasa); NA-7510 (acceso a San Miguel de Aralar) desde el pk. 4; NA-138, Pamplona-Francia (Alduides) desde el pk. 5 (puerto de Urkiaga); NA-1740 (Irurita-Eugi) entre el pk. 5 y 22 (puerto de Artesiaga); NA-4150 (Leitza-Goizueta-Hernani) entre el pk. 0 y el 15 por caída de árboles; NA-4000 (Lesaka-Oiartzun) desde el pk. 7 al límite con Guipúzcoa también por caída de árboles, y la NA-2330 (Urroz Villa-Erro) está cerrada únicamente para el tráfico pesado en el pk. 13,8 aAdemás, sonpara transitar por la NA-137 (Burgui-Isaba-Francia) desde el pk. 50 del puerto de Belagua (cuartel militar); NA-176 (Garde-Ansó) desde el pk.8 (puerto de Matamachos) y NA-2000 (Isaba-Zuriza) desde su inicio.