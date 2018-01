Certezas e interrogantes en torno a Diana Quer

El misterio inundó durante casi 500 días el caso Diana Quer. ¿Dónde estaba la joven madrileña? ¿Qué le había ocurrido tras perdérsele la pista aquella madrugada del 22 de agosto de 2016 en A Pobra do Caramiñal (A Coruña)? ¿Quién estaba involucrado en su desaparición? La Guardia Civil trabajaba de forma incansable desde innumerables frentes en uno de los casos más mediáticos que se recuerdan en Galicia, pero las sombras no dejaban ver la luz. Tanto, que el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ribeira, Félix Isaac Alonso, decretaba el 19 de abril del pasado año el archivo provisional de la causa. Más allá que "meras sospechas" frente a "determinadas personas", argumentaba entonces el juez, no había nada más. Las pesquisas parecían estar en un callejón sin salida.

En realidad en esas fechas, como se sabe ahora, el Instituto Armado ya tenía a una persona en el punto de mira. Un sospechoso "principal" frente al cual no había sin embargo, explicaron, pruebas concluyentes. Un vecino de Rianxo, José Enrique Abuín Gey, 'El Chicle', que estas pasadas navidades cometía el error que permitió definitivamente relacionarlo con el destino de Diana al intentar secuestrar en plena calle a otra chica en Boiro.

La resolución de la desaparición ha evidenciado el trágico final de la joven madrileña. Las declaraciones oficiales que se sucedían desde el verano de 2016 apenas se movían de la recurrente frase de que todas las vías de investigación "estaban abiertas". El paso del tiempo sin noticias de Diana no deparaba, sin embargo, nada bueno. Y así acabó por confirmarse tras la detención de Abuín Gey este pasado 29 de diciembre, una fecha que quedará marcada para siempre en el calendario del caso, aunque aún más la del 31: el último día de 2017 el cadáver de la chica era encontrado en un pozo de una nave de la parroquia rianxeira de Asados.

Dos semanas después de ese fatal hallazgo, ya hay muchas certezas. Diana fue abordada por "El Chicle" cuando caminaba hacia su casa de regreso de las fiestas y falleció tras ser estrangulada. Pero quedan interrogantes abiertos. ¿Fue objeto de agresión sexual? ¿La mató en el coche o quizás en la nave donde oculto el cuerpo? ¿Tuvo la víctima oportunidad de defenderse? La investigación judicial intentará dar respuesta a las incógnitas.

| Diana fue estrangulada. Las pruebas forenses son claves en cualquier crimen. Y el de Diana no es una excepción. Todo lo contrario. Máxime teniendo en cuenta que la única versión oficial que ha venido manteniendo el autor confeso de su muerte hasta ahora es que la joven pereció a consecuencia de un atropello mortal fortuito. Esta semana se conocía el informe preliminar de la autopsia, un documento que ha dado respuesta rotunda a la causa del fallecimiento de la joven. Había claros signos de estrangulamiento. Lo que aún no se sabe es si la asfixió con las manos o con algún objeto, quizás la brida de plástico hallada junto al cuerpo en el aljibe, que será objeto de análisis en busca de ADN tanto de la víctima como del investigado. No parece haber dudas de la data de la muerte. Los forenses la sitúan de forma genérica en aquel agosto de 2016 y habrá más pruebas para tratar de ajustar la fecha, pero todo apunta a que la mató la misma madrugada del 22 en que Diana desapareció.

| ¿Fue la joven agredida sexualmente? Es una de las grandes incógnitas. El juez, que el 2 de enero de este 2018 reabría la causa que había archivado provisionalmente siete meses antes, ha atribuido a Abuín Gey la presunta comisión de tres delitos: detención ilegal, homicidio (o asesinato) y otro contra la libertad sexual. El modus operandi que el investigado evidenció en el intento de rapto del 25 de diciembre en Boiro y el hecho de que el cuerpo de Diana apareciese desnudo son indicios que se han tenido en cuenta para esta imputación. Pero, ¿hubo agresión sexual? El primer informe de los forenses no ha podido acreditarlo. Se harán estudios más pormenorizados en el Instituto Nacional de Toxicología de Madrid para tratar de hallar cualquier indicio que pueda arrojar luz. La labor es difícil, por el tiempo transcurrido hasta que se halló el cuerpo y por el hecho de que, al permanecer en el agua, podrían haber desaparecido posibles restos biológicos. También se analizará una prenda de ropa interior que apareció junto al cadáver.

| ¿Cuál fue el escenario del crimen? ¿Pudo la víctima defenderse? La investigación pudo determinar que Abuín trasladó a la víctima en su coche. Y que se deshizo del cuerpo arrojándolo, con dos ladrillos de hormigón atados a hombros y cintura, a un depósito de agua potable de la nave de Asados. Pero, ¿dónde la mató? Es una cuestión en la que trabaja la Guardia Civil, que esta semana realizó otra inspección en la antigua fábrica. ¿Acabó con la vida de Diana en el vehículo o en la nave? ¿O en otro lugar? Aún no se sabe. El informe definitivo de la autopsia también tratará de dar respuesta a otro tema clave, importante de cara a calificar el crimen como homicidio o asesinato: el de si la joven pudo defenderse.

| ¿El recurso de los padres de Diana cambiará el destino de Rosario? Rosario Rodríguez, esposa de "El Chicle", tuvo durante una semana la condición de investigada en el caso de Diana Quer: desde el 2 de enero y hasta que este pasado martes el juez la desimputó al no ver indicios de autoría o complicidad y al estar exenta de responsabilidad penal en su papel de encubridora por haber dado coartada a su marido. Pero los padres de la joven madrileña, que ejercen la acusación particular, han recurrido la decisión judicial, que ven "precipitada". La fiscal comparte el criterio del magistrado. La Audiencia Provincial de A Coruña, al que competerá revisar ese auto judicial, tendrá la última palabra.