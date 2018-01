¿´El Chicle´ se enfrentará a un jurado o un tribunal profesional?

Cuando finalice la larga investigación judicial que queda por delante para intentar despejar todas las sombras que aún rodean el caso de Diana Quer, el juicio será en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, la misma en la que se desarrolló la vista de otro asunto muy mediático, el crimen de Asunta. Lo que aún no se sabe es si José Enrique Abuín Gey, 'El Chicle', se enfrentará a un tribunal profesional formado por tres magistrados o a un jurado popular. Si la acusación contra él se limitara a un único delito, homicidio o asesinato, no habría dudas. Sería un tribunal de ciudadanos. Pero, al menos en este momento inicial, la causa se sigue por dos ilícitos más: detención ilegal y contra la libertad sexual, que no se incluyen entre los que son competencia del jurado.

El escenario, sin embargo, no es tan simple. Una cuestión jurídicamente discutida, que suele dar lugar a recursos de las partes y que generó decisiones judiciales dispares, es qué ocurre cuando junto al homicidio hay otros delitos que no corresponden a la esfera del tribunal popular. ¿La competencia de todos ellos la atrae el jurado? ¿El caso se ve abocado a ser juzgado por magistrados?

Por ejemplo, en el caso de Marta del Castillo, la joven desaparecida y asesinada en 2009 en Sevilla, los imputados se libraron in extremis del jurado. En aplicación de la última jurisprudencia que había entonces del Tribunal Supremo se interpretó que el fin del asesino confeso no sería el homicidio, sino la violación (de la que curiosamente después fue absuelto), que al no competer al tribunal popular abocaba al proceso a uno formado por jueces.

En otro caso muy conocido, el de Pedro Jiménez, que asesinó y violó a dos mujeres policías en prácticas en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en 2004, el Supremo anuló la primera sentencia contra él al estimar que la vista debía haberse celebrado con jurado, y no se hizo así. De hecho, hubo una segunda vista en la que un tribunal de ciudadanos volvió a condenarlo. Como éste, hubo más ocasiones en las que la conjunción de estos dos delitos, contra la vida y agresión sexual, acabó en manos de un jurado, como un juicio celebrado en 2015 en Pontevedra por un crimen machista en Marín.



Proceso

¿Qué ocurrirá con 'El Chicle'? Aún no trascendió si la causa seguirá el procedimiento del sumario -que desembocaría en un juicio con magistrados- o se regirá por el que se contempla en la Ley del Jurado. La muerte por estrangulamiento de Diana, según dictaminó el informe preliminar de la autopsia, abocará a una acusación de homicidio o asesinato. Lo que está en el aire, aunque ya se le investiga por ese ilícito, es si definitivamente a Abuín Gey también se le atribuirá un delito contra la libertad sexual ya que, por ahora y a la espera de pruebas complementarias, los forenses no han podido determinar este tipo de agresión.

En el caso de que se hallaran indicios de un delito sexual, incluso así el asunto podría acabar en manos de un jurado en virtud de un acuerdo de pleno no jurisdiccional dictado en marzo del pasado año por la Sala Segunda del Supremo, la que se encarga de revisar los asuntos penales. Cuando exista "conexión" de delitos, señalan, aunque uno o más no sean competencia del jurado, el caso recaerá igualmente en un tribunal popular. "No es un acuerdo que formalmente vincule, es una interpretación de la ley; pero si se sigue lo que se expone en él, el caso de Diana debe ser juzgado por un jurado popular", opina un magistrado.

¿Qué acuerda el Supremo? "Cuando se atribuya a una sola persona varios hechos cometidos simultáneamente en unidad temporo-espacial y uno de ellos sea competencia del Jurado", exponen, "se considerarán delitos conexos por analogía". Y si deben enjuiciarse en un único procedimiento, "el Tribunal de Jurado mantendrá su competencia sobre el conjunto".

También interpreta la Sala Segunda que cuando hay "relación funcional" entre dos delitos, es decir que uno se comete para "perpetrar o facilitar la ejecución" del otro o para "procurar impunidad", el caso iría a un jurado.

¿Será esta la interpretación en el caso de 'El Chicle' si finalmente la acusación contra él va más allá que la de homicidio o asesinato? Ésta es una de las cuestiones que se deberán despejar en el procedimiento que sigue el juez de Ribeira.