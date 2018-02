La policía busca el cuerpo de Sonia Iglesias en una casa de Pontevedra

La Policía Judicial busca el cuerpo de la pontevedresa Sonia Iglesias esta mañana. Los efectivos están realizando las labores en unos terrenos próximos al cementerio pontevedrés de San Mauro. La casa sería propiedad de la familia de Julio Araújo, pareja de la desaparecida y padre del hijo de ambos. En ella convivieron la desaparecida y el que desde el primer momento fue el principal sospechoso del caso. El registro se está haciendo en presencia de Araújo, si bien fuentes de la investigación apuntan que no está detenido.









Buscan el cuerpo de Sonia Iglesias en una vivienda propiedad de su expareja



Diligencias secretas

Concentración por Sonia Iglesias

Los efectivos policiales están realizando esta mañana un registro en esta propiedad. Los trabajos comenzaron en torno a las 9.30 horas. Se está empleando un georradar en estas tareas, principalmente en el terreno que la casa tiene por detrásPasado el mediodía se han sumado al operativo efectivos de los bomberos de Pontevedra.La Policía realizó una parada para comer pasadas las 14.00 horas. El registro se retomará por la tarde. También ha abandonado la vivienda Julio Araújo.El Juzgado de Instrucción número 3 de Pontevedra, especializado en Violencia sobre la Mujer Juzgado de Pontevedra, reabrió el caso de Sonia Iglesias en unas diligencia secretas sobre las que se ha trabajado en los últimos tiempos, aunque no haya trascendido hasta ahora.apuntan fuentes judiciales, aunque el que fue principal sospechoso de la desaparición de Sonia esté presente hoy en el registro de la casa.Por su parte, el TSXG ha explicado a Europa Press que la juez entiende que en estos momentos no puede facilitar ningún tipo de información porque puede afectar de forma negativa a la causa.Sonia Iglesias tenía 38 años cuando desapareció. Su pareja sentimental y padre de su hijo, Julio Araújo, fue imputado inicialmente y más tardeLa juez que instruía la causa explicó en su momento que "practicadas las diligencias que se estimaron pertinentes para el esclarecimiento de los hechos denunciados" se derivó de las mismas la existencia de "datos que permitían sospechar de la participación de Julio José Iglesias Araújo en los hechos investigados", por lo que el compañero sentimental de Sonia Iglesias fue llamado a declarar como imputado.Sin embargo, el auto matizó quepor lo que se estima procedente decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones" y su archivo.La búsqueda de Sonia Iglesias es una lucha que está a punto de. Un tiempo durante el que el caso ha atravesado diversos momentos clave.La familia no se ha cansado de pedir justicia en todo este tiempo. Los allegados de la desaparecida siempre han mantenido que solo habría un responsable de la desaparición. La hermana de Sonia Iglesias ha apuntado esta misma mañana en televisión que Julio Araújo sigue siendo el principal sospechoso para la familia de la desaparecida:. También ha indicado que el hijo de Sonia y Araújo, que tenía 9 años en el momento de la desaparición y ahora tiene 16, vive con su padre.", afirman fuentes de la investigación. En este sentido apuntan que en los últimos años se han avanzado muchas pistas. "pero siempre hemos seguido adelante; la invstigación no ha cejado en ningún momento y no pararemos hasta que se encuentre", resaltan.