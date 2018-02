Detenidos el presunto autor del doble crimen del pantano de Susqueda y su hijo

Los Mossos d'Esquadra han detenido este lunes por la mañana en Santa Coloma de Farners (Girona) a un hombre como presunto autor del doble homicidio del pantano de Susqueda que ocurrió a finales del mes de agosto.



El detenido es Jordi Magenti Gamell, un vecino de Anglès de unos 60 años que ya tiene antecedentes por haber matado a su ex mujer hace 21 años. Magenti mató a tiros a su ex mujer María José Sánchez el 4 de diciembre de 1997. Hacía algunos meses que no vivían juntos, ella le había denunciado por malos tratos y estaban en trámites de separación. La Audiencia de Girona condenó a 15 años de prisión por este crimen, rebajando la petición que habían hecho la Fiscalía (20 años) y la acusación particular (25 años). Además, los Mossos también han detenido al hijo de Magenti, que estaría relacionado con el doble crimen del pantano de Susqueda.





Imagen de Jordi Magenti durante el juicio por el asesinato de su exmujer, en el año 2000 en la Audiencia de Girona · Xavi Fabrega

ÚLTIMA HORA??Detingut el presumpte autor del doble homicidi del pantà de Susqueda. Ho investiguen des del mes d´agost agents de la DIC (Unitat de Desapareguts) pic.twitter.com/R0CaR6hP2C — Mossos (@mossos) 26 de febrero de 2018

Los Mossos d'Esquadraque el detenido como presunto autor del doble crimen. ni sus familias o amigos, y no tienen "ninguna duda de la autoría". El cuerpo policial ha detenido al presunto homicida en el municipio de Santa Coloma de Farners gracias a la investigación de los agentes de la DIC (Unidad de Desaparecidos)., dos jóvenes de 21 y 23 años de la provincia del Maresme, desaparecieron el 24 de agosto cuando dijeron que iban a Susqueda a navegar en kayak. Los familiares de la pareja denunciaron la desaparición a los Mossos.El lugar donde aparecieron es de difícil acceso y está a medio camino de la playa donde el 28 de agosto encontraron el coche de la pareja. Alguien la había manipulado para lanzarlo descalabro y hacerlo desaparecer en el fondo del pantano.Los investigadores ya creyeron en un primer momento que detrás del doble crimenEl kayak también el pincharon expresamente y pusieron piedras de gran tamaño dentro para intentar hundirlo.

Jordi Magenti, en una foto publicada en su Facebook.

La autopsia de los cadáveres de Susqueda no logró determinar su identidad

El titular del Juzgado 2 de Santa Coloma de Farners asumió la instrucción del caso y decretó el secreto de las actuaciones.La autopsia practicada en el Instituto de Medicina Legal de Girona realizada en septiembre no logró determinar su identidad y se tuvo que recorrer a las pruebas de ADN de la policía científica de los Mossos . La autopsia sí que confirmó que los dos cuerpos tuvieron una muerte violenta; de hecho, fueron hallados con signos evidentes de violencia y desnudos. Los forenses confirmaron que el cadáver de Paula M.P. mostraba un agujero de entrada y uno de salida que correspondería a unEl cadáver del hombre,, que podrían corresponder a un ataque con un objeto contundente, arma blanca o de fuego, lo que daría validez a un testimonio de una persona que vive cerca del pantano y que asegura que el día de la desaparición oyó cuatro disparos y un grito.Los investigadores han rastreado en numerosas ocasiones el pantano en busca de nuevas pruebas relacionadas con el caso. Los dosy el otro sobre una pared del pantano, posiblemente a causa de un descenso del nivel del embalse al término del verano.