La madre de Diana Quer pide que no se derogue la prisión permanente revisable

La madre de Diana Quer ha reaparecido en público este sábado en una concentración en Sol por la no derogación de la prisión permanente revisable, donde se ha pedido "justicia" para los crímenes de Diana Quer, Marta del Castillo o el niño Gabriel.

Una carpa instalada junto a la fuente de la Puerta de Sol ha sido el escenario que a partir de las 12 horas ha reunido a familiares de Diana Quer, la joven asesinada en agosto de 2016 en la localidad coruñesa de Puebla del Caramiñal, para recoger firmas contra la derogación de la prisión permanente revisable.

El pasado jueves, el Congreso de los Diputados rechazó las enmiendas de totalidad de PP y Ciudadanos que pretendían mantener la prisión permanente revisable, de forma que la iniciativa de PNV para derogarla seguirá su curso.

Durante la concentración, Diana López ha manifestado que el objetivo de la no derogación de la prisión permanente "no es de venganza" sino de "justicia". "Es una pena de prisión permanente revisable, es decir, en prevención a que la gente corra el riesgo en que se ponga en libertad a personas que no están capacitadas para convivir con ciudadanos de bien, y mucho menos personas reincidentes", ha explicado.

"Hay una cosa que dicen de que esta ley no impediría el primer delito, yo pienso que si se aplica a lo mejor no lo va a conseguir pero si que se lo van a pensar dos veces antes de hacerlo", ha expresado Diana López, que ha asegurado que la prisión permanente revisable si va a "garantizar" que las personas reincidentes tengan un análisis por gente preparada".

La madre de Diana Quer ha querido recordar en su discurso que hay padres que llevan "10 y 15 años luchando para que se haga justicia" y lo que "no podemos permitir" es que "esta gente se ría de nosotros que a los 7 años van a estar fuera", en alusión a la difusión por parte de algunos medios de comunicación de varias cartas supuestamente remitidas por el autor confeso de la muerte de Diana Quer, José Enrique Abuín Gey, conocido como el 'Chicle', desde prisión a su familia.

Según explica, esta mañana se preguntaba que ha su hija "le han quitado" casi 70 años de vida en comparación a la esperanza media de las mujeres españolas.

Además, Diana López ha recordado que los padres de Marta del Castillo "no tienen ningún solo sitio donde poderles llevar una flor o donde poder, a lo mejor, estar una tarde estar con ella charlando", como ella hace "muchas veces" en el cementerio.

"Por todas y tantas víctimas que se tienen que hacer valer sus vidas, porque ellos no pueden hablar pero nosotros podemos hablar por ellos", ha señalado. Tras terminar su discurso, el público concentrado ha contestado con aplausos y ha gritado "no estáis solos" como muestra de apoyo.

López ha estado acompañada por su hija Valeria, que, en declaraciones a los medios de comunicación, ha calificado de "injusticia" que el 'El Chicle' pueda salir de prisión en "siete años" mientras que su hermana Diana "no vaya a volver nunca".



PP: "La sociedad necesita defenderse"



El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, que ha acudido a la congregación de Sol, ha manifestado a los medios de comunicación que el mensaje de hoy de "concordia" lo puede suscribir "todo el mundo" y que la sociedad "necesita defenderse ante los crímenes más espeluznantes", "sin ira y sin rencor pero con eficacia".

Para Casado, este mensaje "no va desacuerdo con el espectáculo bochornoso que dieron algunos partidos en la sesión parlamentaria de antes de ayer", que el popular ha calificado como "una humillación para las víctimas y toda la sociedad española".

"Nosotros esperamos que recapaciten, están a tiempo y, sobretodo, que escuchen a la sociedad española, que según las encuestas el 80 por ciento está a favor de esta medida plenamente legal", ha explicado Casado, que ha indicado que desde el PP no entienden porque la oposición considera que es una medida "no aplicable" en España.

Para el popular, la prisión permanente, aprobada en el Congreso de los Diputados el 26 de marzo de 2015, "no se legisló en caliente" y cumple con las "expectativas" de la sociedad de "resarcir de las víctimas el daño" y "prevenir nuevos delitos".