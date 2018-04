Detenido por estafa un falso dentista con una consulta insalubre en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 56 años de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) como presunto autor de un delito de estafa y de intrusismo laboral por hacerse pasar por dentista y tener una falsa consulta en Barcelona en condiciones de insalubridad, ha informado este viernes el cuerpo.

Según un comunicado, la investigación comenzó el 15 de abril a raíz de la denuncia de un cliente que explicaba como abonó en 2015 1.580 euros para un tratamiento odontológico en una clínica de la calle Espronceda de Barcelona, pero que sólo le realizaron una extracción y unas curas.

Ante la dificultad de contactar con el supuesto odontólogo para continuar con el tratamiento, empezó a sospechar que era víctima de una estafa, conjetura que se agravó al comprobar que la factura que le hicieron no llevaba número de colegiado.

Los Mossos acudieron el 17 de abril a la clínica, en el distrito de Sant Martí, descubrieron que se encontraba en un estado precario y detuvieron al presunto profesional y a un ayudante.

Ante la petición de documentación, los hombres dijeron que no tenían porque se encontraba en una gestoría cuyo nombre no lograban recordar, por lo que los agentes avisaron a la Guardia Urbana para que levantara una sanción administrativa, y finalmente el detenido que operaba como dentista reconoció que no tenía titulación.

El cuerpo también comprobó con el Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (Coec) que el hombre no estaba colegiado ni habilitado para ejercer ninguna actividad médica, ante lo que los agentes pidieron al juez una orden de registro del local, donde hallaron instrumentos médicos sin garantías y documentación que probaba que la instalación funcionaba como clínica dental pese a encontrarse en pésimas condiciones de limpieza.

Mientras duró el proceso, llegaron a la clínica tres clientes que explicaron que se habían encontrado con situaciones similares a la denunciada.

El detenido, de nacionalidad española, quedó en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial y la investigación policial sigue abierta, por lo que no se descarta encontrar a nuevas víctimas de la estafa.