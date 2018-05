Detenida una madre por consentir que un amigo abusara de su hija menor durante 8 años

La Policía Nacional de Murcia ha detenido a una madre por consentir los abusos sexuales a su hija menor, durante ocho años, cometidos presuntamente por un amigo de la familia, que también ha sido arrestado, ha informado hoy este cuerpo.

La investigación policial se inició cuando la ahora detenida acudió al instituto en el que estudiaba la víctima, de 15 años, para manifestar el deseo de ésta de abandonar los estudios que estaba cursando.

En la conversación con los docentes, la madre alegó que su hija había sufrido abusos sexuales por parte de un amigo de la familia, lo que hizo que desde el instituto se pusieran en contacto con la Policía Nacional.

Tras las primeras pesquisas policiales y la declaración de la menor, los investigadores tuvieron conocimiento de que la madre había sido conocedora desde hace dos años de los abusos que venía sufriendo su hija, pero que no los había denunciado ni evitado desde entonces.

Los hechos se remontan a cuando la joven tenía ocho años y empezó a quedarse en casa de unos amigos de sus padres mientras éstos estaban en el trabajo.

El amigo de los padres empezó a abusar de ella, sin el conocimiento de los padres, hasta que al cabo de unos años los progenitores alquilaron al detenido una habitación en el domicilio familiar, continuando los abusos hasta el año pasado.

Hace dos años, la menor manifestó a su madre los abusos sufridos por este varón e inquilino y, ante ello, la progenitora no solo no lo impidió o denunció, sino que llegó a abofetearla y no le dio importancia a lo que le contaba. Según la Policía, los abusos sexuales continuaron hasta hace un año.

Por todo ello, el grupo de menores de la Jefatura Superior de Policía Nacional de la Región de Murcia ha procedido a la detención de la madre y a la plena identificación, localización y detención del autor de los abusos sexuales.

Ambos arrestados han pasado a disposición judicial una vez practicadas todas las diligencias policiales oportunas.

Así mismo, la menor de edad ha sido entregada a su hermana, mayor de edad, que reside fuera de la región. A través de Interpol se está intentando localizar al padre de la menor, ha añadido la Policía.

Los detenidos son un hombre y una mujer de 50 y 53 años, respectivamente, y nacionalidades ecuatoriana y boliviana.