Un ´hombre apestoso´ obliga a un avión a realizar un aterrizaje de emergencia

Un Boeing 737 de la aerolínea neerlandesa Transavia Airlines realizó un aterrizaje de emergencia por causa de un 'hombre apestoso', según ha informado Mirror.



El avión se encontraba realizando un vuelo entre Ámsterdam y Gran Canaria y debido al fuerte hedor de uno de los pasajeros tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en la ciudad portuguesa de Faro.



El fuerte hedor del hombre provocó que varios pasajeros vomitaran y hasta se desmayaran, según reporta el medio británico. Los testigos dijeron que el hombre "apestaba como si no se hubiera bañado durante semanas".



La tripulación intentó poner al hombre en cuarentena en un baño del avión, pero finalmente los pilotos tuvieron que desviar el vuelo "por razones médicas" a la citada ciudad lusa







