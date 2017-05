Risto Mejide llama "calientapollas" a una invitada a 'All you need is love o no'

La caravana del amor ha regresado a televisión de la mano de Telecinco y la polémica no ha tardado en llegar. Un lamentable comentario machista del presentador de 'All you need is love o no', el siempre provocador Risto Mejide, ha hecho arder las redes sociales.



Luis acudió al programa para confesarle su amor a Carolina, su compañera de piso con la que mantiene una relación de amistad. Sin embargo, la chica no tenía intención de ir más allá, pese a que el chaval creyó ver indicios de que podía surgir la chispa del amor.



"Cuando vemos películas nos cogemos de la mano", aseguró la joven. Esto pudo confundir al chaval, por lo que Mejide, pese a saber que su comentario iba a traer cola, no dudó en calificar a Carolina de "calientapollas".



"Lo que estoy pensando no lo puedo decir, pero esto en mi pueblo tiene un nombre. Qué coño, lo voy a decir. Esto es ser una calientapollas", dijo el publicista, desatando la risa cómplice de los colaboradores del espacio.







Como era de esperar, la reacción en Twitter fue inmediata. Los 'tuits' contra el bochornoso comentario machista inundaron la red social. Además de cargar contra Mejide, los usuarios aprovecharon también para criticar el, a su juicio, carácter desfasado y aburrido de 'All you need is love o no'.





Risto Mejide llamó ayer "calientapollas" a una chica por darle la mano a su amigo en el cine. Ahora le compráis otro libro y le decís poeta. „ Adrián B.P (@51ABP) 9 de mayo de 2017

Risto Mejide romantizando el amor obsesivo y culpando a la chica porque no le gusta su amigo. En la tele. No tengo palabras. #allyouneed1 „ gansey's mint plant. (@besidemoon) 8 de mayo de 2017

Que "personas" como Risto Mejide utilicen su espacio en TV para aumentar el nivel de machismo es cuanto menos asqueroso y vomitivo. „ Mikel. (@teleespectador9) 9 de mayo de 2017

"Calientapollas" el término que más justifica la violencia sexual contra las mujeres en la boquita del poeta Risto Mejide. „ Diana López (@DianaLovar) 9 de mayo de 2017

Si aguantas más de 5 minutos viendo #AllYouNeed1 y pruebas a poner tu tele en mute, podrás escuchar a tus neuronas luchando por sobrevivir. „ ¿Quién? (@McAndemore) 8 de mayo de 2017