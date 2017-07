Josep Pedrerol renueva por dos temporadas en 'Jugones' y 'El 'Chiringuito'

El periodista deportivo Josep Pedrerol ha renovado su contrato con Atresmedia por dos temporadas más. Pedrerol continuará así como director y presentador de 'Jugones' en La Sexta y 'El Chiringuito de Jugones' en Mega, según acaba de anunciar la cadena a través de un comunicado.

Tras anunciarse su renovación, las palabras de agradecimiento y satisfacción del presentador no se han hecho esperar: "Como aquí no se está en ningún sitio", ha asegurado. "Me sigue sorprendiendo el cariño de la gente".

Claves del éxito

Pedrerol conduce el programa deportivo 'Jugones' de lunes a viernes, a las 15.00 horas, en La Sexta. "Es un programa apasionante. Cada mañana es un mundo diferente. Tiene un ritmo frenético y no vale relajarse. Ya somos un referente", ha afirmado el presentador. El espacio deportivo ha obtenido esta temporada un 5,4% de cuota de pantalla y una audiencia media de 660.000 espectadores.

El segundo espacio que conduce Pedrerol, 'El Chiringuito de Jugones' se emite en Mega de domingo a jueves. "Somos una familia y esa es la clave del éxito", asegura Pedrerol. Los datos cosechados por este espacio también han logrado "grandes hitos" de audiencia según la cadena, registrando en esta última temporada un promedio de 238.000 espectadores por programa.