La confesión de una chica en ´Firts Dates´ y la vergonzosa respuesta de su cita

Margot regresaba por segunda vez a 'First Dates' a ver si en esta ocasión encontraba al amor de su vida. El programa la emparejó con un apuesto salmantino de 27 años de larga melena rubia, que le volvió a salir rana.



La cita prometía y la química parecía que empezaba a surgir. Es por ello que Margot, tarraconense de 21 años, se lanzó a hacerle una confesión sexual a Randy, cuya respuesta no pudo ser más desacertada y vergonzosa.



"No he tenido mucha suerte. Sólo dos veces. Con un chico hasta me eché a llorar, porque me sentí querida por primera vez. Y la segunda fue la primera vez que tuve un orgasmo", confesó la joven, quien lamentaba su falta de suerte con los hombres.





Tras este comentario, todo se vino abajo y pese a que la pareja llegó a darse un beso en el reservado, El "no te removieron bien el puchero" no pasó desapercibido en las redes sociales.