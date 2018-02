Carlos Lozano dinamita ´Sálvame´ con trasplante de pelo incluido

El plató de 'Sálvame' llevaba mucho tiempo en calma, por eso mismo Carlos Lozano se ha convertido en el nuevo defensor de la audiencia, consiguiendo poner el programa patas arriba y cabreando a sus colaboradores como hacía tiempo que no les veíamos. Lágrimas, gritos e incluso salidas del plató... obra de Lozano, que estrenaba imagen.



La incorporación de Carlos no sentaba muy bien a los colaboradores de 'Sálvame', pero no ha sido hasta este miércoles que Lozano ha conseguido dinamitar el programa. Llegaba al plató batiendo récord y con más de mil llamadas por parte de la audiencia y muchas ganas de dar caña.



Mila Ximénez abandona el plató



Carlos ha empezado cargando contra Mila, defendiendo las críticas de la audiencia hacía la colaboradora a la que ha llamado "tía" y "bonita". Ante estas palabras, Mila ha estallado asegurándole: "chulerías con tu expareja y tu novia de ahora", provocando así una pelea entre ambos que ha terminado con la salida de la colaboradora del plató.





Carlos Lozano arremete contra Belén Esteban: "¡Cómo se nota que no eres periodista!" https://t.co/9ZYoUKNdQ0 pic.twitter.com/SRuNpwv67e — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 7 de febrero de 2018

Carlos Lozano se ha sometido a un trasplante de pelo: "Me han puesto 2.810" https://t.co/R533dSvSeI pic.twitter.com/OXcdghnRka — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 7 de febrero de 2018

La siguiente afectada con la llegada de Carlos ha sidoy es que la audiencia ha llamado para proponer quesalga a la calle a hacer un 'Diario' y así sepa lo que es trabajar en la calle, a lo que Kiko se ha defendido asegurando que el otro día la dirección del programa regañó a Chelo por el trato que tenía con sus compañeros de sección, a lo que la periodista respondió con un gran cabreo y una drástica decisión.. Desde hoy Chelo García Cortés finiquita 'Diario Che'", terminando sus palabras entre lágrimas y confesando que está harta, planteándose incluso dejar el programa.Pero la última y más afectada con la llegada de Lozano ha sido, que ha protagonizado el mayor enfrentamiento con el defensor de la audiencia. Carlos ha dado paso a las llamadas que hacían referencia a la Esteban y atacaba a las colaboradora asegurando que se dedica aTras estas palabras Belén ha explotado y casi entre lágrimas ha asegurado: "Hemos vendido nuestras mierdas por necesidad;... vengo a trabajar", a lo que Carlos ha respondido con uno de los ataques más recurrentes a la colaboradora:"No seré periodista, y el día que no guste saldré del plató con cabeza bien alta", ha respondido Belén muy enfadada con Carlos.Por otro lado, Lozano ha confesado que se ha sometido a un trasplante de pelo.ha señaladoEn definitiva, el paso del presentador ha dejado el plató como si de un campo de batalla se tratara y a Mila, Belén y Chelo con un gran cabreo y de muy mal humor para el resto de la tarde.