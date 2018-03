Madrid se rinde al fenómeno Operación Triunfo

Sin haber podido descansar después de su paso por los Premios Cadena Dial, Amaia, Alfred, Cepeda, Roi, Miriam, Aitana, Ana Guerra, Roi, Agoney y Nerea se reunieron este viernes con el resto de sus compañeros de Academia de Operación Triunfo para llenar el Palacio de Vistalegre en Madrid con un conciertazo.



Con las entradas agotadas desde hace meses, los chicos de Operación Triunfo 2017 se subieron al escenario de la capital para deleitar a un público que llevaba horas esperando bajo la lluvia y el frío. Y no defraudaron, a pensar del cansancio acumulado dieron todo de sí.



Entre los momentos más emotivos de la noche, podemos destacar el detalle que tuvo Miriam antes de interpretar el que es el himno de esta edición, Camina. La gallega quiso homenajear y recordar al pequeño Gabriel: "Camina va de motivación, de dedicación (...) va dedicado a Gabriel".





@Cepeda_ot2017 No sé como agradecerte esto. He leído por Twitter que me dedicaste una canción en el concierto de Madrid y como que no me lo creo, sigo en shock. En serio muchísimas gracias por ser tan, tan, tan buena persona (hilo)