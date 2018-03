´Black mirror´, la serie de moda

Éste es el negro futuro digital que nos dibuja episodio a episodio la ficción anticipatoria creada por el británico Charlie Brooker

«Vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología en la que nadie sabe nada de estos temas. Esto constituye una fórmula segura para el desastre». Así de apocalíptico se mostraba el científico Carl Sagan para describir el triunfo de la era tecnológica en el día a día del ciudadano y los peligros que conlleva utilizar unos avances de los que se desconoce todo su potencial. Esta advertencia del excelente divulgador es también la base sobre la que nace Black Mirror, la aclamada serie de ciencia ficción que muestra, a través de capítulos independientes entre sí, diferentes fábulas sobre los peligros y el abuso de las nuevas tecnologías en la sociedad actual.

La ficción se puede ver en España a través de la plataforma Netflix. Presenta historias dramáticas que llevan al límite la dependencia del ser humano de herramientas que, pese a estar concebidas para facilitar la vida o entretener, encierran a las personas en una agobiante prisión digital donde lo único a lo que se pueden aferrar es a su propia humanidad. Muestra un futuro, pero un futuro muy cercano.

En la serie, las redes sociales son un escaparate donde el número de seguidores y los me gusta determinan la importancia de una persona en la jerarquía social; los videojuegos van más allá del mero ocio para convertirse en aparatos de control, mientras que la tecnología, concebida en principio como ayuda, puede terminar esclavizando al usuario. Cada recuerdo, cada parcela privada de la vida puede controlarse y procesarse, lista para ser revisada por una corporación dueña de los datos personales de todos sus clientes o por el propio individuo, lo que proporciona un acceso sin límites a un pasado que puede llegar a atormentar.

Cada año, se descubre un nuevo avance que otorga a la sociedad la necesidad de adquirir aparatos que ni siquiera se habían planteado que podrían llegar a utilizar. Controles de voz para manejar cualquier elemento de la casa, relojes que permiten comprobar todo aquello que está almacenado en el smartphone, gafas de realidad virtual para ver la televisión que presentan un nuevo mundo digital y a su vez aíslan a dos personas que están sentadas una al lado de la otra. Elementos que nacen con la finalidad de hacer la vida más fácil a los usuarios y que a su vez generan una dependencia que acaba aislando a la persona frente a la pantalla.

La tecnofobia prima en cada uno de los capítulos, ya sea a través de avanzados inventos o de plataformas que existen en la actualidad. El lado oscuro de las redes sociales, marca el ritmo de una realidad que expone el poder y el peso de la voz de los usuarios en Twitter y Facebook. No existen los finales felices en estas dictaduras digitales disfrazadas de utopías modernas donde la sociedad se encuentra limitada por lo que marcan las nuevas modas y la opinión generalizada de los usuarios, ya se razonable o no. El futuro que plantea esta distopía puede no estar lejos de producirse, por lo que el éxito de Black Mirror reside en que todo lo tecnológico que abruma a los protagonistas es algo que existe en nuestro presente. Sólo está esperando a su próxima actualización.





«Caída en picado»: la jerarquía de las redes sociales

«Arkangel»: chips para controlar a los hijos

«Hang the DJ»: el algoritmo del amor

«Odio nacional» y «Cabeza de metal»: siempre identificados

Especial de Navidad: bloqueado por la humanidad

«Toda tu historia»: El peligro de echar la vista atrás

«USS Callister»: dictador de su propia realidad

«Ahora mismo vuelvo»: vivir para siempre en la nube



«Oso blanco»: la ley del Talión digital

«Cállate y baila»: la importancia de tapar la cámara del ordenador