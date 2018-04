Miriam Rodríguez se sincera: "Es muy heavy lo rápido que está pasando todo"

Miriam Rodríguez está viviendo un gran sueño desde su salida de la Academia de 'Operación Triunfo'. La tercera finalista del programa está plenamente volcada en su nuevo disco, en la gira con el resto de compañeros y ahora también en su nuevo single, 'Hay algo en mí', que ha salido hoy a la luz.

El tema será la canción de la tercera temporada de 'Vis a Vis', una serie de la que Miriam es seguidora incondicional y así lo ha confesado numerosas veces dentro de la Academia. La gallega se ha sincerado con CHANCE y ha desvelado cómo está siendo esta nueva etapa y cómo es su vida ahora que su carrera profesional ya está puesta en marcha y la que cuenta con un ejército de seguidores detrás que la siguen allá donde vaya.

Miriam Rodríguez lanza su primer single: "Hay algo en mí"

P: Como tú misma dices "A veces compones y otras, te descompones", ¿qué descompone a Miriam?

R: Un poco todo, cuando me pongo a componer me descompongo, muchas veces hasta me vengo abajo con las cosas que me gusta plasmar en el papel y escribir y me gustaría contar tantas cosas€ Siempre digo que "Soy como la niña triste" porque me encanta reírme y soy súper espontánea, pero cada vez que me pongo a componer voy a las canciones tristes, emotivas€ Y bueno pues es lo que me gusta y lo que me llena por dentro. Al final cantar algo que es tuyo y que sabes que lo compusiste tú es lo más maravilloso que hay.

P: La de veces que te hemos visto repetir en la academia tu pasión por Vis a Vis y ahora por fin formar, ¿cómo surgió el proyecto detrás de lo que hemos visto en Twitter?

R: Evidentemente la propuesta de FOX fue antes de lanzarlo en redes, pero se hizo así para informar a la gente de ello. La propuesta había sido antes y yo la recogí con muchísima ilusión y ganas porque que una cadena como FOX te de esta oportunidad, esta responsabilidad de hacer algo tan chulo, y que además sea mi primer single que estará incluido en mi primer disco y al mismo tiempo está relacionado para ser la canción de la promo de la tercera temporada de una serie con la que me identifico tanto y me gusta tanto, es una oportunidad única.

P: ¿Tuviste alguna pauta a la hora de componer el tema?

R: Quizá tuve unas premisas que yo quería llevar a cabo, como la libertad, el "soy mujer y no pertenezco a nadie", que eso lo repito como varias veces en el estribillo. También es verdad que hay que sacar el lado positivo a todo y que por muchas cosas malas que te pasen te quedes con el aprendizaje y con las cosas buenas, que es lo que te va a hacer crecer y lo quería plasmar. Lo que yo pretendía era que la canción no solo se ciñese a estar en la cárcel, sino que todo el mundo en un momento determinado de su vida se pudiese sentir identificado. Muchas cosas las saco de la propia experiencia en muchas cosas de mi vida, por eso recalco que es importante para mí que la gente se pueda sentir identificada.

P: ¿Te esperabas estas cosas tan rápido? Hace tres meses estabas encerrada en la Academia...

R: Es muy heavy lo rápido que pasan las cosas. Hace seis meses estaba en mi casa pensando que no tenía suerte en nada y de repente estoy lanzando mi primera carta de presentación al mercado. De repente pasé de cantar en un escenario de un bar de unos amigos a cantar en un Palau Sant Jordi con 17000 personas, firmas de discos... Creo que hay que saber gestionarlo y relativizarlo todo un poco. Esto es un boom que pasa ahora y poco a poco se irá pasando, lo importante es aprovechar de la mejor manera posible, disfrutarlo y agradecer a toda la gente porque gracias a ellos está pasando todo esto, sin ellos no sería posible. Que te paren por la calle es bueno, no te debería agobiar porque esa persona te admira o le gustas, eso es lo importa. Hay que sacar el lado positivo de las cosas.

Miriam Rodríguez: "Los Javis me ayudaron a soltarme"

P: Hasta ahora te habíamos visto darlo todo en tus actuaciones en OT y en los conciertos, pero el videoclip no se queda corto, ¿crees que ha sido gracias a las clases de los Javis?

R: Sí, es verdad que al principio del programa no me reconozco. No vi las galas y tengo miedo a verlas. Vi los vídeos de los mejores momentos de la Academia, pero no los peores, por lo que tengo cierto rechazo y cierto miedo. Al principio no me reconozco, no era yo en el escenario, estaba súper rígida y quería hacerlo todo bien a nivel vocal pero dejando de lado el nivel emocional. A mí cuando me dijeron "eres fría" me quedé como "¿esto es real?" y ahí los Javis jugaron un papelón que me ayudó muchísimo a soltarme, a ser yo y a sacar todo lo que tenía dentro y mostrarlo en el escenario como llevo haciendo desde que soy muy pequeña.

P: Tus canciones que serán: de amor, reivindicativas...

R: Las canciones mandan. Me gusta contar historias desde mi experiencia y mi vida pero que la gente se sienta identificada con ellas y puedan vivirlas desde un punto más personal. Esta surgió así, pero me queda mucho por vivir y por aprender de gente que se desenvuelve más en este mundo. A lo mejor cada canción trata de una cosa, no lo sé.

P: ¿Incluirás las canciones que compusieron para ti en OT como candidata a Eurovisión, como ha hecho Aitana con 'Arde'?

R: No creo, mi idea es que las cosas sean mías y nuevas. A lo mejor incluyo temas que compuse en la Academia como la de 'Mundos Paralelos' que la reclama mucho la gente y quizá haga una versión de esa canción que supuso para mí un momento de vida estando ahí dentro y que supuso mucho para mí.

P: ¿Cómo va el disco? ¿Para cuándo te gustaría tenerlo? Haznos un adelanto...

R: Me gustaría tenerlo para ya, pero hay que trabajarlo poco a poco. Ahora vuelve la gira y mi idea es tener material para antes de que empiece la gira con el que poder trabajar en cuanto tenga un momento libre. No me quiero aventurar a decirte una fecha porque hay que trabajarlo.

Miriam Rodrígez: "Hay que estar preparado para una carrera de altos y bajos"

P: ¿Qué nos queda por descubrir de Miriam Rodríguez?

R: Poco a poco voy dejando ver más como soy yo en verdad, me voy soltando. El salir y el respirar aire fresco me hizo volver a la normalidad. Yo creo que de cara a la final del concurso se pudo ver cómo era yo porque con todo lo que se me acumuló ahí dentro, al final no eres 100% tú mismo. Las firmas de discos me ayudan a ello.

P: ¿Da vértigo todo lo que te está pasando y lo que queda por vivir?

R: Sí. Es importante estar preparado para lo bueno y lo malo, lo bueno se gestiona mejor, lo malo suele ser más complicado o puedes correr el riesgo de venirte abajo si no tienes a una familia que te apoye bien o te sepa aconsejar. Hay que estar preparados para una carrera de altos y bajos.

P: ¿Qué es lo peor de la fama? No puede ser tan bonito como lo pintan...

R: Quizá respecto a mi vida personal o mi más intimidad. En mi caso lo llevo bien porque para mí lo más importante es mi lado artístico, que la gente que me sigue se preocupe por mi música, por si hago algo a nivel de interpretación, por todo lo que hago a nivel artístico. Cuando te dedicas a algo así es fácil que la gente quiera saber todo de ti y a mí no me interesa que mi familia esté involucrada, pero de momento lo llevo bien.

P: Hablando de familia, te has mudado de casa, ¿ya te has independizado?

R: Me vine a vivir a Madrid porque era necesario por logística, vuelos... Con los vuelos tenía muy mala racha, estaba tirada en los aeropuertos todos los días. Es más cómodo viajar desde aquí y todos poco a poco nos estamos viniendo aquí a vivir. Eso no quiere decir que no viaje a mi casa, pero es más fácil hacerlo así. Igualmente mi familia viene, Pablo está ahora aquí.

P: Hablando de cambios, qué es lo que más echas de menos de tu rutina, si cerrases los ojos y volvieses a tu vida de antes, ¿qué harías?

R: No echo nada de menos, la verdad estoy contenta. Lo que más me hace falta ahora es tener tiempo para hacer deporte, antes era mi rutina mínimo 3 días a la semana y ahora todavía no empecé. Tengo que buscar un hueco ya.

Miriam Rodríguez: "A Cepeda no pude conocerle bien en OT y ahora sumos súper amigos"

P: ¿Qué es lo mejor de OT, si solo pudieses decir una cosa?

R: Son tantas cosas... Si me preguntas por un momento te diría el momento de los 16 componiendo 'Camina', porque es algo con lo que había soñado muchos años sin creer que se hiciera realidad. saco el aprendizaje a nivel personal y artístico y todos los recuerdos que me quedan de ahí, la gente tan maravillosa.

P: Miriam, es un poco la culpable de la letra de 'Camina'...

R: Es verdad que la iniciativa surgió de mí y que yo llevaba el estribillo armado de casa, pero luego al final pues los 16 tomamos parte y cada uno tenemos nuestro momento de gloria en la canción, nuestra aportación a ella, es de los 16, forma parte de todos y eso es un sueño hecho realidad.

P: Al salir de la Academia, ¿te ha sorprendido alguna relación fuera de la Academia? Algún compañero que verdaderamente hayas descubierto fuera de 'Operación Triunfo'€

R: Dentro me llevaba muy bien con todos, pero es verdad que bajo presión no todos estábamos tan pegados como podemos estar ahora fuera. Con Cepeda me llevo genial y tengo muchísima relación y dentro quizá estábamos más distanciados, no teníamos tanta afinidad o no tuvimos el placer de conocernos tanto como ahora fuera, que vamos juntos a muchos sitios y somos amigos.

P: Y respecto a tus fans, ¿qué suponen ellos para ti? Tiene un ejército detrás y un apoyo brutal en redes sociales.

R: Para mí lo son todo. Son los culpables de que yo esté aquí, gracias a ellos puedo hacer firmas de discos, podemos hacer giras, han sido los culpables de que yo haya conseguido cosas como la de Vis a Vis porque ellos se manifestaron y de alguna manera lo consiguieron con sus trendings topics, insistieron mucho... Eso no se paga con dinero, es para estar agradecida hasta el fin de mis días, es lo más maravilloso que se puede tener.

Miriam Rodríguez: "No veremos todos juntos Eurovisión porque dependemos de nuestras agendas"

P: Y qué me dices del concierto del Bernabéu, ¿eres consciente que vas a tocar en un estadio de fútbol?

R: Es muy heavy. Además es un concierto benéfico y es muy importante ser partícipes de la causa de la manera que más nos gusta que es encima de un escenario y además, es un estadio donde solo han estado los grandes y es muy fuerte decirlo y saber que tú vas a estar ahí. Ninguno somos conscientes, va a ser súper emotivo, merecerá mucho la pena y animo a todo el mundo a ir. Estoy muy ilusionada.

P: Bueno, ahora estáis en parón por Amaia y Alfred, ya no queda nada, ¿cómo lo estáis viviendo los compañeros? Debe ser muy emocionante que tus amigos vayan a representar a un país...

R: Eso es lo que repito constantemente, creo que va a ser la única vez en mi vida que voy a tener a dos personas que son como mis hermanos representando a España en Eurovisión, lo pienso y digo "Esto no me va a pasar nunca más", es un orgullo y una ilusión que creo que no voy a sentir nunca más. Ellos están disfrutando muchísimo de lo que les está regalando esta experiencia, están viajando por diferentes países, lo están llevando con naturalidad, el Festival les va a aportar muchas cosas buenas pero que ellos van a aportar muchas cosas buenas al festival también y estoy deseando que llegue€ va a ser brutal y voy a llorar mucho.

P: ¿Crees que lo veréis todos juntos?

R: Creo que no, depende de la agenda de cada uno, eso va a estar complicado, Aitana estará en Lisboa y no sé donde estaremos cada uno de nosotros, pero lo veremos intensamente emocionados.