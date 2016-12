El Marbella FC prescinde de Gaucci, su director deportivo

"No sé las razones, hoy tenemos una reunión para aclararlo", asegura.

El italiano Alessandro Gaucci, hasta el pasado jueves director deportivo del Marbella, no se explica el cariz que han tomado los acontecimientos en el conjunto que camina con paso firme en el Grupo IV de Segunda División B. El ejecutivo del equipo marbellí ha afirmado a La Opinión que no encuentra un explicación lógica a su destitución y espera que en la jornada de hoy, en la que hay prevista una reunión, se aclaren las posturas. «Es un poco raro. No sé que decir. No encuentro una explicación a esta decisión», admite el italiano.

En cualquier caso la decisión de que Alessandro Gaucci no continúe al frente del Marbella FC parece ser firme y así se lo hicieron saber el pasado jueves noche, tras una cena del club. El encargado de la parcela deportiva, Raffaele Pandalone, fue quien le comunicó la decisión, que ha sorprendido a propios y a extraños.

Un paso inesperado ya que el Marbella es segundo en Liga, ha acabado el año con victoria y completó un arranque fulgurante con siete victorias consecutivas. Además, la plantilla tiene su sello y Mehdi Nafti, el técnico, llegó bajo su regazo. Un proyecto que no obstante continúa en la lucha por el ascenso en una categoría tan compleja e igualada como la Segunda B.

«Mañana –por hoy– voy a tener una reunión con ellos. Es la vida y tengo que entenderlo. Pero no sé qué decir. El jueves por la noche me lo comunicaron. Pero que lo digan ellos. No hay una explicación lógica», apunta Alessandro a este medio.

Las posibles desavenencias entre el director deportivo y Raffaele Pandalone, encargado de la parcela deportiva, podrían ser el detonante para su salida. Algo que ha desmentido Gaucci. «La semana pasada estuvimos reunidos en su despacho viendo posibles fichajes de jugadores para el mercado invernal. No había mala relación», admitió.

Esta decisión tan drástica se toma a las puertas del mercado invernal, donde el club tenía pensado reforzarse. Gaucci, además, llegó el pasado verano al club, precisamente de la mano de Pandalone, y es el responsable de un equipo que está en condiciones de luchar por la fase de ascenso.

Alessandro Gaucci, tras anunciarle el jueves su salida, ya no viajó hasta el Municipal de La Línea de la Concepción el domingo, donde el Marbella ganó 0-2 con un triunfo esperanzador y balsámico.

Ahora queda comprobar las consecuencias deportivas que pueden dejar esta salida para la plantilla y para el cuerpo técnico. Un movimiento que puede tener repercusión, ya que Gaucci apostó fuerte por Nafti en verano.