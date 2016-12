Parejo, pillado de fiesta

Dani Parejo, uno de los capitanes del Valencia, fue pillado en una salida nocturna y aparece en un vídeo publicado en YouTube bailando en una discoteca aparentemente afectado por haber consumido alcohol, acompañado por una persona que lo jalea en todo momento.

"Cómo la toca el colega, cómo la toca. Lo mejor que tiene el Valencia. Con Parejo, primo, no te equivoques!", dice el otro individuo mientras el futbolista se mueve al ritmo de la música y parece estar fumando de una cachimba.

Se trata de unas imágenes que empezaron a correr este lunes por la noche a través de las redes sociales y que están grabadas recientemente porque en el mismo vídeo se nombra incluso a Prandelli. "Me cago en los muertos de Prandelli", dice su acompañante en este curioso vídeo. El jugador no se esconde en ningún momento e incluso habla dirigiéndose a la pantalla.

Las disculpas del futbolista

Parejo ha explicado este martes tras la polémica que ha levantado su vídeo en una discoteca que "no ha matado a nadie" y que hay que entender que la Navidad es una "fecha significativa", subrayando que esto no le justifica y que no conoce de nada ni comparte lo que dice el desconocido que apere con él.

"Todos somos conscientes de la situación del club, pero tenía día libre y todos somos personas. Son fechas significativas, pero no estoy justificando nada. Sin embargo, también es de entender. Me he equivocado y no volverá a ocurrir, aunque es uno cosa que no creo que haya matado a nadie", dijo Parejo en rueda de prensa.

Además, pidió perdón a la presidenta del club, Lay Hoon Chan, al entrenador, Cesare Prandelli, con el que ha hablado personalmente, a los aficionados y a sus compañeros, reiterando que, aunque no es "justificable", tenía el día libre y no jugaban partido.

También recalcó que no tiene nada que ver con el desconocido que sale en el vídeo y que no comparte, "en absoluto", las palabras de esta persona en las que criticaba al técnico italiano.