Disciplina Deportiva devuelve el título a Tiburones de Málaga

Finalmente se ha hecho justicia con Tiburones de Málaga. Después de meses de luchar por sus derechos, el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva de la Junta de Andalucía ha declarado totalmente nulo de pleno derecho todo el procedimiento disciplinario seguido en vía federativa, lo que significa que Tiburones de Málaga es campeón de Andalucía tal y como se ganó de manera legítima durante toda la pasada temporada en los terrenos de juego.

Lo que lógicamente no podrá recuperar nunca es el hecho de no haber podido participar en el Campeonato de España celebrado en Benamejí, equipo que inició con la Federación todo el pleito que ahora se concluye con la resolución del Comité Andaluz.

Habría que recordar que todo se inició una vez que el equipo malagueño ganó de manera contundente el título de Liga. Con el paso de las semanas y al comprobar que la Federación no hacía oficial el ganador de la temporada, comenzaron las sospechas en el seno de Tiburones. Pronto llegó una denuncia por parte del conjunto de Benamejí, precisamente la localidad que iba a acoger el Campeonato de España. Dicha denuncia afirmaba que el equipo Tiburones no podía participar al no tener equipo infantil inscrito, algo que el propio presidente federativo, Ángel Miguel Martínez Geldhof, había permitido en el comienzo de la competición tras una conversación telefónica con el entrenador y presidente del conjunto malagueño, Miguel Padrón, con la condición de que el equipo infantil estuviese inscrito para la Copa de Andalucía, cosa que se hizo en forma y fecha. Ese fue precisamente el motivo por el que el equipo malagueño participó durante toda la Liga sin que ningún equipo ni la propia Federación mostrase impedimento alguno al respecto. El problema llegó cuando se ganó la Liga, nunca antes, por lo que queda perfectamente demostrado el interés que había detrás de la denuncia.

El técnico y presidente de Tiburones de Málaga, Miguel Padrón, no pudo ocultar su satisfacción tras recibir la notificación del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva. "Confiábamos en la justicia y se ha hecho justicia. Sabíamos desde el principio que esto era un atropello a nuestros derechos, pero por suerte al final el tiempo ha puesto a cada uno en su sitio. Por suerte en la Federación han entrado aires nuevos, gente con ganas de hacer grande al béisbol y tratar de reparar todo el daño que le han hecho estos señores a este deporte".

Padrón ni ningún representante de Tiburones han podido ejercer su derecho al voto en las últimas elecciones. "Ha sido una acción más para intentar callarnos la boca, para que ellos pudieran seguir manipulando en este deporte en Andalucía. Que te quiten el derecho a votar habla de la catadura moral del anterior presidente".

La resolución del Comité Andaluz agota la vía administrativa y contra la misma los interesados pueden interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Sevilla. "Nuestra parte está hecha, se nos ha hecho justicia, ahora la nueva directiva tendrá que decidir si sigue adelante con esta pantomima o sigue trabajando en hacer una competición fuerte y unida, porque el legado del anterior presidente será sin duda haberla roto y desunido", aseguró Padrón.

Tras serle arrebatado el título de campeón y el legítimo derecho a participar en el Campeonato de España, Tiburones de Málaga anunció que abandonaba la competición. "Lo hicimos porque pudimos ver que la competición estaba presuntamente manipulada, que no te sirve de nada que la gente invierta su tiempo y su dinero si luego son otros intereses los que deciden. Ahora quiero intercambiar impresiones con el nuevo presidente federativo, Silverio Peña, y si se dan todos los condicionantes que nos garanticen participar sin miedo a que luego sean otros intereses los que decidan el resultado y que los partidos y los títulos se ganan en el campo y no en los despachos, casi con total seguridad decidiremos volver a competir. Eso sí, siempre y cuando no quede nadie de la anterior directiva federativa", concluyó Miguel Padrón.