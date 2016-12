"Cualquiera hubiera firmado ser segundos al llegar Navidad"

El centrocampista marbellí es consciente de que el equipo está en una buena situación para intentar el asalto a la fase de ascenso a Segunda División al finalizar la temporada. El «capi» blanquillo cree que la mala racha de resultados está superada y espera que la afición apoye a tope al equipo en la segunda vuelta para, entre todos, poder cumplir con el objetivo mínimo de disputar esa ansiada fase de promoción a la Liga 123

Javier Añón (Marbella, 30 de agosto de 1986) descansa estos días en su ciudad natal, después de acabar el pasado domingo la primera vuelta liguera y a la espera de que el martes, día 27, el equipo blanquillo regrese a los entrenamientos. El «capi» del Marbella FC atiende a La Opinión de Málaga para pasar revista al pasado, presente y futuro del club costasoleño.

El Marbella FC ha completado la mejor primera vuelta de su historia en Segunda B con 36 puntos. ¿Qué valoración hace el capitán del equipo de este logro?

Es un gran resultado. La valoración solo puede ser positiva, más después de los dos últimos años que hemos estado en Segunda B. Cualquiera hubiera firmado al empezar la Liga estar en esta segunda posición.

El 2016 se cierra de la mejor manera posible después de una mala racha de resultados el último mes y medio ¿Está ya superado ese bache?

Creo que sí. También era un poco anormal lo que hicimos al principio de la Liga, sobre todo en una categoría tan dura como es la Segunda B. El equipo ya ha dado otra cara en las dos últimas jornadas. Se ha dado cuenta de que tiene que trabajar a tope si quiere ganar domingo a a domingo. El equipo lo tiene claro ahora.

¿Se le subió a la cabeza al equipo el 7 de 7 del inicio de Liga?

Yo personalmente lo decía mucho en aquella época en los entrenamientos. Decía: «A ver si se van las teles ¡ya!». Estamos en una categoría en la que no es para nosotros ese tipo de cosas. No estamos acostumbrados. Es verdad que estaban saliendo muy bien las cosas, el equipo tenía una confianza enorme, pero cuando te ves en esa situación a lo mejor con tantas victorias seguidas te genera un exceso de confianza que luego nos llevó a una racha muy negativa.

¿Qué le ha pasado al equipo para sufrir tanto desde finales de octubre?

Al principio el equipo estaba junto, hacía las cosas de forma solidaria, nos hablábamos mucho... Después de todo lo bueno que nos pasó al principio llegaron derrotas, que es lo normal en esta categoría. Perdimos en la misma semana con Cartagena y Murcia, dos equipos que pelean por lo mismo que nosotros. Eso nos pesó mucho, empezamos a dudar y eso hizo que el equipo dejara de funcionar bien y que los rivales se aprovecharan.

Ahora llega el parón de Navidad. ¿Cómo afronta el Marbella FC estas Fiestas? ¿Habrá mucho tiempo para descansar?

Estamos de vacaciones hasta el 27, tenemos más de una semana. Nos vamos a este parón con buenas sensaciones porque contra el Jumilla tuvo mérito con un jugador menos desde el minuto 25 el trabajo que hicimos. Este pasado domingo en La Línea el equipo estuvo muy solvente en defensa y con eficacia en ataque. Llevamos dos semanas entrenando con otro chip y eso se ha reflejado en el campo.

Lleva ya muchos años en el club. ¿Está el Marbella preparado para dar el salto de categoría?

Creo que cada vez se están haciendo las cosas mejor en el club. El presidente que hay es una persona que está apostando por el club y está todo funcionando mejor a nivel de club. Y a nivel deportivo se ha confeccionado para esta temporada una plantilla muy competitiva que creo que nos da muchas opciones a jugar por el ascenso a Segunda División.

Por cierto, ¿el club le ha comunicado por qué se ha prescindido del director deportivo?

Como capitán yo me enteré el lunes por la mañana por Onda Cero Marbella. Cuando terminamos el domingo en la Línea el míster nos dio vacaciones y cada uno se fue para su casa y nadie me ha dicho nada. No sé la situación que se ha dado para que esto pase.

¿Sorprendido por esta destitución de Alessandro Gaucci?

Un poco sí porque él ha construido una plantilla que a día de hoy ha hecho bien las cosas y no sé qué ha podido pasar. La verdad.

¿Cuáles cree que serán los máximos rivales del grupo para las cuatro primeras plazas?

Cualquier domingo es complicado ganar en esta categoría. Después de verlos a todos en la primera vuelta es verdad que el Cartagena y el Villanovense son dos grandes equipos. Pero es que Murcia, Jumilla y Lorca son equipos también muy competitivos y con gente de mucha calidad. Creo que vamos a estar ahí arriba seis o siete equipos. Pero ya he dicho antes que la categoría es muy complicada, como se vio el día que vino el San Fernando a Marbella y nos ganó 2-3. En este Grupo IV de Segunda B te enfrentas a equipos muy complicados.

¿Qué le pide el capitán a la afición blanquilla para este inminente 2017?

Que sigan acompañando al equipo en todo el momento. Nosotros vamos a intentar hacer las cosas bien y meter al equipo en la fase de ascenso, que es lo más importante. Que sigan confiando en nosotros, que todavía hay por delante una segunda vuelta muy larga

¿El gran objetivo de 2017 es el ascenso?

Más que el ascenso, que sigamos haciéndolo bien, que el equipo no se venga abajo, que siga en buena dinámica y más que ascender, mínimo que estemos entre los cuatro primeros para jugar por el ascenso al final de la temporada.