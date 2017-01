Remontada del Barcelona o revancha del Athletic en el Camp Nou

El FC Barcelona recibe este miércoles al Athletic Club en el Camp Nou --21.15 horas/beIN Sports LaLiga-- en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey, un duelo que llega marcado por el 2-1 de la ida que da ventaja a unos 'leones' que buscan la revancha de las finales perdidas o de la eliminación de la pasada campaña frente a un Barça que busca la primera remontada y no decir adiós al primer título (sigue el partido en directo).

Con cierta presión para ambos equipos al ser los 'Reyes de Copa', se juega más un Barça que debe darle la vuelta a la eliminatoria para no perder la corona. El actual campeón de la competición cedió en el primer asalto aunque el gol de falta directa de Leo Messi da ciertas esperanzas a unos blaugranas que sí, deben ganar, pero a los que les basta un 1-0.

Tras ganar con autoridad al Hércules (7-0) y olvidar el empate de la ida, el segundo cruce del Barça en esta Copa tampoco llega bien encarado. Además, la entidad de un Athletic que está jugando bien y que tiene ante sí la oportunidad de resarcirse ante un Barça que ha sido su verdugo en varias ocasiones, complica la empresa. Remontada o pérdida de título para los blaugranas. Aguantar para saborear la revancha para los 'leones'.

Son quince los partidos disputados entre Barça y Athletic en el Camp Nou en la última década entre todas las competiciones --tanto Liga, Copa del Rey como Supercopa de España-- y, de ellos, once resultados darían el pase a los catalanes a los cuartos de final, dos harían que se disputara una prórroga y otros dos conllevarían que el Athletic pasara ronda.

Los de Luis Enrique ganaron el año pasado 6-0 al Athletic Club de Valverde en el Camp Nou en Liga, goleada que se suma al 5-1 de la temporada 2012/13 o al 4-1 de la 2009/10. Unos precedentes que pueden animar al Barça y a su afición a ir de la mano en busca de la remontada. Pero el Athletic sabe lo que es ganar un título en Barcelona, la Supercopa de España de 2015, pues al 4-0 de San Mamés se sumó un empate (1-1) que ahora también le valdría el pase.

No obstante, los 'leones' han perdido varios miembros de la manada para este duelo clave. Tras ser expulsados en la ida, no jugarán ni Raúl García ni Ander Iturraspe, dos bajas de importancia en el centro del campo de Ernesto Valverde, quien mirará con lupa y estará pendiente de Iñaki Williams hasta el final, pues el delantero pasa por un proceso vírico y es duda. Quienes no estarán son Iñigo Lekue ni el portero Kepa, lesionados.

Por contra Luis Enrique Martínez no tiene ninguna baja con la recuperación del portero holandés Jasper Cillessen, aunque su falta de práctica en los partidos podría propiciar que de nuevo jugara en Copa el habitual en Liga y 'Champions', Marc-André Ter Stegen. Sin más bajas confían en ganar, darle la vuelta a la tortilla y recuperar las sensaciones perdidas en San Mamés y en el ahora bautizado Estadio de la Cerámica de Villarreal.

Ante el 'Submarino amarillo' el Barça se dejó dos puntos más en LaLiga Santander que podrían echar en falta en el futuro. Y el gol del empate lo firmó de manera magistral Leo Messi con un lanzamiento de falta directa inapelable. Similar al que encajó Gorka en la ida de este cruce y que ahora deja más abierta la contienda. El Athletic, que no pasó del empate sin goles en casa ante el Alavés en el derbi vasco, quiere seguir vivo en la Copa por la importancia histórica de la competición para el club y para llevar esa buena energía a la Liga.

Ficha técnica.

--Posibles alineaciones.

F.C. Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Suárez y Neymar.

Athletic Club: Iraizoz; Bóveda, Etxeita, Laporte, Balenziaga; San José, Beñat; Susaeta, Eraso, Muniain; y Aduriz.

--Árbitro: Gil Manzano (C. Extremeño).

--Estadio: Camp Nou.

--Hora: 21.15 horas/beIN Sports LaLiga.