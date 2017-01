Maté, de Marbella a Tournai con escala en Barcelona, Madrid y Benidorm

Luis Ángel Maté apura los últimos kilómetros de trabajo preparatorio antes de comenzar la competición. Y precisamente kilómetros, pero no en bicicleta, es lo que le va a tocar hacer a partir de hoy mismo. El corredor marbellí comienza en Barcelona una verdadera gira que lo llevará a varios puntos de España e incluso fuera de ella antes de debutar, el día 26, en la Challenge de Mallorca.

Empezando, ayer mismo, por la presentación del equipo con la marca Cofidis España en Barcelona. Después, el equipo se marcha para Benidorm a su última concentración invernal. Irá todo el equipo€ menos Luis, que tiene permiso para viajar a Madrid hoy, día 12. El motivo, la presentación del recorrido de la Vuelta a España: «Un lujazo volver a estar ahí otro años, y ya van varios consecutivos», comenta. Además un recorrido que, no lo esconde, le gusta: «Al menos lo que se ha publicado me gusta. Lo que más, que haya tanta Andalucía pasando por zonas con muchas posibilidades y que Málaga, mi casa, vuelva a aparecer en el mapa de la Vuelta. Espero con ganas ver el trazado completo».

El «Lince Andaluz» ya piensa en los pormenores del trazado de la Vuelta: «Una vez lo vea, habrá que estudiarlo bien y planificar fechas para reconocer las etapas que me puedan venir bien», y agradece que se cuente con su presencia. «Yo ante todo soy un enamorado de la bici, me encanta ver los entresijos de un recorrido, rincones por los que pasará y de los que tengo recuerdos, u otros nuevos que todavía no conozco. La Vuelta es una oportunidad magnífica de enseñar nuestro país al mundo».

Cuando acabe el acto de Madrid, ya sí, Maté se trasladará a Benidorm con el resto del equipo, a la concentración más seria: «Es la que nos va a llevar al debut de la competición. Ya estaremos casi todo el tiempo divididos en grupos, según nuestro calendario», comenta También habrá mucho trabajo específico: «El tren de los sprints trabajará una cosa, nosotros otra. Todo según el rol de cada ciclista. Vamos buscando la última puesta a punto», avanza el marbellí.

Benidorm será la casa del equipo Cofidis hasta el día 20. Y de ahí, directamente hasta Bélgica donde será la presentación oficial de la escuadra en Tournai. Antes de todo este carrusel de viajes, Luis ha podido completar un buen bloque de trabajo y se encuentra «muy ilusionado»: «Todo va según lo previsto y con muy buenas sensaciones», aseguró.