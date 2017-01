El Marbella FC, listo para recibir al Linares

­El Marbella FC juega este domingo en casa ante el Linares, un partido en el que el entrenador del equipo, Mehdi Nafti , ha admitido que serían «tres puntitos» muy importantes, tras confirmar que el equipo se encuentra «en una buena dinámica tras el empate con el Jumilla, ganando en la Línea y el empate en Huelva».

Aunque el Marbella no pudo ganar en su visita al Recreativo de Huelva el pasado domingo, el técnico dijo que se mantuvo «el nivel del último mes. Y es que Nafti quiso cambiar el discurso que ofreció en caliente, tras el choque ante el cuadro onubense. «El equipo en Huelva, a pesar de lo que dije tras el partido, hizo un muy buen partido. Hasta el primer gol el equipo estuvo soberbio y tras él, supo recomponerse», señaló. El Marbella no podrá contar esta jornada con su máximo goleador ya que Kike Márquez tendrá que cumplir un partido de sanción después de ver la quinta amarilla en Huelva. Una baja importante que sin embargo no va a afectar al sistema de juego que emplea Nafti: «Nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra idea de juego».

También serán bajas Niko y Añón por problemas físicos y será duda hasta última hora el recién llegado Ebwelle. El técnico del Marbella explicó que sufre un proceso gripal y que se tomará la decisión mañana domingo, en las horas previas al encuentro contra el Linares, que ocupa la décima plaza en la clasificación en el Grupo IV de la Segunda B, con 29 puntos, mientras que el Marbella cayó al tercer puesto en la tabla, con 37, a uno del Lorca y cuatro del Cartagena.

Mehdi Nafti también quiso hablar ayer del ambiente que se respira en el Municipal. Y es que esta semana se disputó en Marbella un amistoso con el Borussia Dortmund como gran protagonista, y Nafti se extrañó de la diferencia de público con los partidos que juega su equipo. «Llevo aquí ya seis meses y hay cosas que me chocan. Cuando llegué aquí me dijeron que no gusta el fútbol, pero creo que a la gente le gusta el fútbol, pero lo que no le gusta es el Marbella FC. Estuve en la grada y no me parece normal que para ver al tercer equipo del Dortmund haya 3.000 personas y contra el Extremadura vinieran a vernos 300. Muchas cosas mal se han tenido que hacer en este club para que la gente no le tenga cariño al Marbella», dijo contundentemente el técnico, que se acercó también a ver el amistoso entre Dortmund y Standard Lieja.