Damián Quintero abre temporada en París con novedades

El malagueño Damián Quintero, subcampeón mundial de katas, disputa esta semana en el Abierto de París su primera competición de 2017, temporada que afronta con novedades en su preparación, en sus katas y en sus objetivos, centrados en los Europeos de mayo y en la planificación olímpica.

Quintero dijo a Efe que aún no está al cien por cien de sus posibilidades, después de unas vacaciones "quizá demasiado largas", pero convencido de que está haciendo "lo que se necesita" para alcanzar pronto su máximo nivel competitivo.

"Cogí unas vacaciones largas después del Mundial (octubre), quizá demasiado largas, pero necesitaba desconectar. La pretemporada ha sido por eso muy dura. Voy cogiendo la forma y llevo dos semanas bastante intensas", indicó el karateca malagueño.

"Tenemos nuevo entrenador en el CAR, Jesús del Moral (también seleccionador nacional), y eso siempre requiere un periodo de adaptación. El hecho de que la misma persona lleve los entrenamientos y el tema internacional está genial, porque nos conoce muy bien. Es muy buen técnico, muy metódico y bastante estricto. Estamos haciendo tres horas por la mañana y dos por la tarde, pero eso es lo que necesitamos", aseguró Quintero.

"Está claro que no voy a llegar a París al cien por cien, quizá a un 85 o 90, pero sí a un buen nivel competitivo. Lo importante es saber en cada momento dónde estoy. Ahora sé que puedo perder, pero también que puedo estar en las medallas", añadió.

Damián Quintero incorpora este año a su programa un kata nuevo, 'Pachu', "que no es para finales o para luchar por las medallas, pero sí para hacer en las primera rondas".

La cita inaugural de París también servirá a los competidores "de prueba" para saber cómo va a ser esta temporada el arbitraje: "dónde van a poner los jueces el límite, qué van a penalizar", en aspectos concretos como la forma de marcar la respiración o de golpearse el kimono, explicó Quintero.

En la temporada que empieza, la Liga Mundial ha experimentado ciertas variaciones. Antes estaba formada por diez pruebas; ahora se divide en cinco de Premier League y cuatro de Serie A, que conceden menos puntos.

A juicio de Quintero, el sistema de competición tiene algunos aspectos que habrá que pulir con el tiempo. Uno se refiere a la condición completamente 'open' de los torneos, que favorece que, por ejemplo en París, se vayan a juntar casi 200 competidores.

"Eso es tremendo, te obliga a pasar muchas rondas", comentó el deportista malagueño. Otro inconveniente es que no hay cabezas de serie y el sorteo es puro: "Todos entramos a bombo. Puede ocurrir que en la primera ronda me toque con el japonés Rio Kiyuna, con el que me enfrenté en la final del último Mundial".

"La Federación Mundial tiene que estudiar estos aspectos y seguro que los acabará cambiando", estimó Quintero.

París, Rotterdam (Holanda), Dubai, Rabat y Halle (Alemania) son las paradas de la Premier League, a ninguna de las cuales quiere faltar el subcampeón mundial. Toledo (17 y 18 de junio), Estambul, Salzburgo (Austria) y Okinawa (Japón) forman la Serie A; Quintero tiene intención de competir en la cita española y quizá también en Japón, donde le gustaría prolongar un poco su estancia para hacer allí algunos entrenamientos.

El contador del ránking de la Liga Mundial parte ahora de cero, si bien la clasificación mundial general se mantiene y en esta Quintero es líder destacado, más de 3.500 puntos por encima de Kiyuna.

"Tendría que fallar mucho esta temporada para perder el liderato", dijo el subcampeón mundial, que terminó en lo alto del ránking los dos últimos años.

Con todo, "lo verdaderamente importante de este año serán los Campeonatos de Europa" que se disputarán en mayo en Turquía, donde luchará por hacerse con un nuevo título continental.

Es, además, la competición que le dará la posibilidad de incorporarse como becario al programa ADO, "o como se llame en el futuro", al ser el kárate nuevo deporte olímpico en los Juegos de Tokio 2020.

Otra competición que figura en su agenda son los Juegos Mundiales, que se disputarán en Wroclaw (Polonia) del 20 al 30 de julio.

"No entran en el ránking, pero reúnen a los ocho mejores del mundo y me interesa estar ahí", comentó Quintero.