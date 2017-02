300 atletas disputan las finales de Campo a Través de los Juegos Deportivos Municipales

El campo a través ha concluido por esta temporada en los Juegos Deportivos Municipales con la disputa de las finales de todas las categorías en la pista del Complejo Deportivo de la Universidad de Málaga en Teatinos.

Los atletas participantes han sido unos 300 y contaban con edades desde los 8 hasta adultos. Según la categoría, se han diseñado tres recorridos: benjamín (600 m), alevín (800 m) y los 1.600 m (dirigidos a infantil, cadete, juvenil y absoluta). De los participantes ayer, un 60% han sido hombres y un 40%, mujeres, llegando la mayoría de ellos de escuelas de atletismo y de colegios.

Los Juegos Deportivos Municipales han sido cantera de grandes deportistas que han llegado a las selecciones nacionales absolutas y han competido en la esfera internacional. Algunos ejemplos han sido la ex pertiguista Dana Cervantes, el ex baloncestista Nacho Rodríguez y el ex jugador de balonmano Antonio Carlos Ortega.

En esta XXXIII edición, los Juegos ofertan 41 disciplinas en las que pueden inscribirse niños, jóvenes y adultos, 30 correspondientes a deportes individuales y 11, a colectivos.