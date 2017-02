El Marbella CF quiere seguir con su buena racha a costa de La Roda

El Marbella FC tratará hoy de continuar con su buena racha de resultados y sumar tres puntos más en el Municipal (17 horas) ante La Roda, antepenúltimo clasificado de este grupo IV de la Segunda División B.

El triunfo, además, podría devolver al equipo blanquillo a la primera plaza de la clasificación -cedió su posición de privilegio en la jornada 14- si Cartagena y Lorca FC no son capaces de ganar sus respectivos partidos ante Mérida y San Fernando, respectivamente.

Los dos equipos murcianos encabezan la tabla con 48 puntos, solo uno más que el Marbella FC, por lo que si esta tarde el equipo de Nafti suma los tres puntos obligará a sus rivales directos a no fallar, si es que quieren seguir por delante de los costasoleños en la tabla. Algo que no definitivo a estas alturas de temporada, pero que sí sirve para marcar territorio respecto a los rivales por ascender a la categoría de plata del fútbol español.

La verdad es que el partido llega en un gran momento para el cuadro marbellí. La mala racha de resultados del último tramo de 2016 parece que ha pasado a mejor vida y los de Nafti suman ahora más de dos meses sin perder. La última derrota fue en la visita al Villanovense (3-1) del pasado 4 de diciembre. Desde entonces, los blanquillos han sumado 15 puntos de 21 posibles, con cuatro victorias y tres empates en las últimas siete jornadas.

La verdad es que el partido de esta tarde parece propicio para seguir sumando. La Roda está sufriendo mucho esta campaña. Solo ha ganado 5 partidos en toda la Liga y está en la zona roja de la clasificación con el único objetivo de salvar la categoría de aquí al final de la temporada.

A pesar de eso, Mehdi Nafti no quiere confianzas y así lo expuso en su habitual comparecencia de prensa previa a los partidos de su equipo. El técnico resaltó que esta semana de trabajo ha sido algo distinta a lo habitual por el encuentro amistoso que este jueves le enfrentó al Krasnodar ruso y en el tuvieron su oportunidad algunos de los últimos fichajes, aunque lo que más gustó al técnico fue «el compromiso que mostramos ante un equipo muy superior»:

Del rival de este fin de semana destacó que será complicado superar a los albaceteños, independientemente de su posición en la clasificación. «No me fío ni un pelo, viendo los resultados esta temporada, pese a estar abajo nunca han salido goleados y casi siempre que ha perdido ha sido por la mínima». Nafti alertó del peligro del conjunto castellano-manchego y recordó los triunfos que ha logrado, también por la mínima, en los campos de Jaén o Murcia.

La principal preocupación para el técnico del Marbella es su propio equipo. «Me preocupa que no salgamos con la intensidad suficiente, aunque últimamente tengo bastante seguridad en el equipo. A nivel de lectura de juego el equipo ha mejorado y las sensaciones de fortaleza de la plantilla está en lo más alto y tenemos que mantenerla el mayor tiempo posible», apuntó.

«A nivel de solidez, entendimiento y lectura de juego puede ser uno de los mejores momentos de la temporada. El equipo entiende muchísimo mejor el juego y sabe sufrir», señaló.

En cuanto a las bajas para este partido confirmó que no llega Carlos Julio por lesión y el portero Manu Fernández porque aún no han recibido el tránsfer. De la lesión del jugador dominicano ha explicado que esperan «que esté para la próxima semana si no se complica nada».

Nafti no se obsesiona por la posibilidad de que el equipo sea líder. «Toca ganar y la clasificación la miraré solo en las últimas cuatro jornadas. Además, de aquí a final de temporada si ganamos todos los partidos, acabaríamos primeros. Está en nuestra mano, por lo que tenemos que mirar solo por nosotros. Y lo nuestro es ganar este partido».