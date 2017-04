Marc Bartra, operado de la muñeca tras las explosiones contra el autobús del Borussia Dortmund

El jugador español del Borussia Dortmund Marc Bartra se recupera tras ser intervenido esta pasada noche de una fractura en el radio de su muñeca derecha debido a las heridas sufridas por las tres explosiones registradas cuando el autobús del equipo alemán se dirigía a su estadio para jugar el partido de ida de cuartos de final de la Champions League contra el Mónaco.



Además de la fractura, el jugador tenía varios cristales clavados en el brazo y la mano derechos fruto de la rotura de varios cristales del autobús. Un policía que viajaba en moto detrás del autobús también resultó herido.



La policía y la fiscalía de Dortmund aseguraron que no han descartado ninguna posibilidad sobre las causas de la triple explosión, aunque hablan de un ataque "deliberado", e informaron de que han encontrado un escrito en el que se reivindica la autoría del ataque.





Bartra permanecerá hospitalizado un par de días. Vídeo: ATLAS

El equipo, conmocionado

En rueda de prensa, la fiscal Sandra Lücke avanzó el hallazgo del escrito sin revelar más detalles para preservar el trabajo de las fuerzas de seguridad y señaló quePor su parte, el presidente de la policía de Dortmund, Gregor Lange, explicó que aún no se ha podido aclarar los motivos del suceso, pero afirmó que los investigadores mantienen abiertas todas las vías de investigación y contemplan "todas las posibilidades".La policía parte de la base de que se trató deEl suceso se produjo sobre las 19.15 hora local (17.15 GMT), cuando el autobús del equipo, con los jugadores dentro, salía de su hotel hacia su estadio para disputar el partido contra el Mónaco, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.En ese momento se registraronSe recurrió además a un dron para inspeccionar desde el aire el área cercana al ataque yEn el marco de los registrospero que, por el momento, se descarta que sea explosivo.El presidente de la policía elogió la "cabeza fría" y la "tranquilidad" con la que respondieron los aficionados cuando se les indicó que debían abandonar el estadio porque el partido quedaba aplazado a mañana, cuando se desplegarán medidas especiales de seguridad.para que el partido se desarrolle mañana con seguridad", afirmó Lange antes de precisar que, aunque "nunca se puede dar la seguridad cien por cien", sí se pueden poner todos los medios para intentar garantizarla.Antes, la Policía alemana reveló que en el ataque. "Después de las primeras investigaciones, asumimos que ha sido un ataque con explosivos potentes", ha dicho la Policía de Dortmund a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.a las 18.45h -horario peninsular.En un primer momento, el director deportivo del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke,y aseguró que el equipo se encuentra "en estado de shock".que sufrió importantes daños. El punto 'b' es el de la explosión, y el 'a', el Westfalenstadion:Remitiéndose a informaciones de la policía, Watzke explicó que tres artefactos "escondidos en una esquina" fueron detonados "de alguna forma" cuando el autobús salía del hotel., pero este miércoles jugará el partido suspendido, el choque de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Mónaco."No hay alternativa", señaló Watzke, tras señalar que no se podía pretender que los jugadores del Mónaco permanecieran por mucho más tiempo en Dortmund y recordar el ajustado calendario de la máxima competición europea.Reconoció que es una situación "triste", pero consideró que el equipo debe ser "lo más profesional posible".y la forma disciplinada en la que abandonó el estadio cuando se confirmó la cancelación del partido. "Es una situación extremadamente difícil, pero los jugadores son profesionales", coincidió el presidente del club, Reinhard Rauball.Tras conocerse la noticia, aficionados del Mónaco presentes en el Westfalenstadion empezaron a cantar junto al resto de hinchas el nombre del equipo local:A su juicio, lo peor sería que un acto de este tipo influyera en el juego y es además necesario lanzar una "señal positiva" a los espectadores.Por otra parte, tras el ataque,y hacia Bartra, desde equipos rivales hasta el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que deseó una pronta recuperación al jugador desde su cuenta de Twitter.Mientras, en las redes sociales losque se habían desplazado hacia la ciudad para presenciar el encuentro y que no habían previsto contar con un hotel para pasar la noche.