Button sustituirá a Alonso en el Gran Premio de Mónaco

La escudería de Fórmula 1 McLaren-Honda ha anunciado que sus pilotos para el Gran Premio de Mónaco de 2017 serán Stoffel Vandoorne y Jenson Button.

Así pues, Button será el sustituto, "durante una sola carrera" de Fernando Alonso, que durante ese fin de semana disputará con McLaren-Honda-Andretti las 500 Millas de Indianápolis.

"Estoy encantado de regresar para disputar una carrera de Fórmula Uno y no podía pensar en un lugar mejor para hacerlo que en el Gran Premio de lo que considero como mi segunda casa: Mónaco", dijo Button en declaraciones facilitadas por McLaren.

"He ganado la carrera antes, en 2009, y es uno de mis circuitos favoritos de todos los tiempos. Es un circuito urbano complicado en el que un buen piloto puede marcar las diferencias. Y, aunque el McLaren-Honda MCL32 no ha empezado bien la temporada, creo que puede adaptarse mejor a Mónaco que a los circuitos más rápidos en los que Fernando (Alonso) y Stoffel (Vandoorne) han corrido en lo que va de temporada", añadió el piloto británico.

"Soy consciente de que no tenemos una posibilidad realista, pero creo que tendremos la oportunidad de estar en los puntos. En cuanto a Fernando, no solo espero que le vaya bien en Indianápolis, sino que también lo disfrute. Será una gran experiencia para él. Es un excelente piloto, como todos sabemos, y tiene mucha experiencia. Así que, pese a que las técnicas de conducción en un super-speedway serán totalmente nuevas para él, pienso que logrará familiarizarse con ellas con bastante rapidez. Y el domingo por la tarde, después del Gran Premio de Mónaco, me sentaré y lo veré por televisión", concluyó Button.