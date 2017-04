La genialidad de Marc no basta para frenar a los Spurs

La lucha de los 'playoffs' comenzó en la NBA y también la participación de seis jugadores españoles con el pivot Marc Gasol y el ala-pívot Serge Ibaka como grandes protagonistas individuales aunque sus respectivos equipos de los Grizzlies de Memphis y Raptors de Toronto cayeron derrotados.

El mediano de los hermanos Gasol, Marc, con 32 puntos dio toda una exhibición encestadora en el primer partido de la serie al mejor de siete que iniciaron ante los Spurs de San Antonio y perdieron por paliza de 111-82.

Marc brilló de manera especial en la primera parte cuando anotó 25 puntos y se encargó de mantener al equipo en el partido, pero la defensa de los Spurs fue mucho mejor en el segundo en su marcaje y ahí se acabaron las opciones de triunfo para los Grizzlies.

El pívot titular del equipo de Memphis jugó 34 minutos en los que anotó 11 de 18 tiros de campo, incluidos los tres que hizo desde fuera del perímetro.

También estuvo perfecto desde la línea de personal al acertar los siete lanzamientos.

Pero el mediano de los hermanos Gasol no tuvo el mismo protagonismo en el juego interior al capturar sólo cinco rebotes, que fueron defensivo, dio dos asistencias, puso dos tapones, perdió un balón y cometió cuatro faltas personales.

"Ellos fueron mejores en la segunda parte, hicieron un gran trabajo defensivo y nos dejaron sin opciones", declaró Marc Gasol al concluir el partido. "Echamos en falta a Tony Allen en el juego defensivo".

En cuanto al duelo con su hermano Pau Gasol, Marc reiteró que era algo emotivo, pero al final del día lo único que contaba era la derrota que había sufrido su equipo al que ha llevado seis veces consecutivas a los 'playoffs'.

"Siempre me llena de satisfacción enfrentarme a mi hermano, pero lo único que buscaba esta noche en el campo era la victoria para mi equipo, no la conseguimos y por lo tanto, no importa lo que yo haya hecho individualmente, al final perdimos y eso me duele", subrayó Marc, que habló como mejor del equipo junto con el entrenador de los Grizzlies, el novato David Fizdale.

Por su parte, Pau, que juega por undécima vez los 'playoffs' en 16 de carrera, no tuvo su mejor inspiración encestadora, pero cumplió en su labor de equipo al conseguir seis puntos y cuatro rebotes.

El mayor de los hermanos Gasol anotó 2 de 7 tiros de campo, que fueron los dos triples que hizo, no fue a la línea de personal, capturó cuatro rebotes -todos defensivos-, dio una asistencia, recuperó un balón, perdió otro, puso un tapón y le señalaron dos faltas personales.

"Marc mostró su clase y nos puso las cosas difíciles en la primera parte, pero en la segunda todo cambió con nuestra defensa y Kawhi Leonard volvió a demostrar el gran jugador que es como líder del equipo", destacó el mayor de los hermanos Gasol.

Sin embargo, recordó que se trataba de un primer partido de la serie al mejor de siete y aunque era importante la victoria había que conseguir todavía tres más.



Ibaka también fue el mejor



Ibaka vivió la misma historia que Marc al destacarse como el jugador más completo de los Raptors tras aportar doble-doble de 19 puntos y 14 rebotes, pero su equipo perdió de local por 83-97 ante los Bucks de Milwaukee.

El ala-pívot hispano congoleño jugó 36 minutos en los que anotó 8 de 14 tiros de campo, incluido un triple de cuatro intentos, y 2 de 4 desde la línea de personal.

Ibaka fue el líder de los Raptos en el juego interior al capturar 11 rebotes defensivos, puso tres tapones, perdió un balón y le señalaron dos faltas técnicas.