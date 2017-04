Oro para Damián Quintero en el Abierto de EEUU

Los karatecas Damián Quintero y Sandra Sánchez han conquistado esta madrugada la medalla de oro en el Abierto de Estados Unidos tras vencer en la final al colombiano David Contreras y a la canadiense Carla Reves, respectivamente.

El malagueño, actual campeón continental y número uno del mundo en la modalidad de katas se impuso por unanimidad arbitral (5-0) a Contreras, tras elegir el kata Suparimpei. "Ha habido algún momento en el que no me he sentido del todo bien en el tatami, porque notaba que resbalaba y tenía que estar pensando en fijar cada movimiento para que no se me fuese el kata", indicó.

El malagueño se clasificó el sábado para la final tras superar sus cuatro rondas, también por 5-0, frente al estadounidense Ariel Torres, al peruano Oliver del Castillo, al canadiense Alexander David y al dominicano Nykolai Arango en semifinales. "Ahora, todas las miradas puestas en el Europeo". explicó.

Esta ha sido la tercera final consecutiva de Quintero en 2017; anteriormente se proclamó subcampeón del Abierto de Rotterdam (Holanda) y campeón del Abierto de Dubai.