El salto a la Copa de la Reina

Las de Diego Carrasco afrontan su segunda participación en el torneo copero con ganas de dar guerra y sacarse la espinita de la edición anterior, donde no pudo pasar de cuartos de final.

La Copa de la Reina es uno de los acontecimientos del año para el balonmano patrio. Una cita especial, bonita, competitiva y donde ocho equipos se citan en una sede única para luchar por el prestigioso trofeo en eliminatorias a partido único y donde volverá a estar el Fertilidad Rincón Málaga por segundo año consecutivo, confirmando su asentamiento y progresión en la máxima categoría del balonmano femenino español.

Se trata de una semana especial para las chicas de Diego Carrasco, que esta noche partirán por carretera a tierras gallegas para afrontar el torneo. 14 horas en autobús, una auténtica paliza para el cuerpo que sólo se contrarresta con la ilusión y las ganas de pelear por hacer un buen papel ante las mejores.

Las malagueñas debutarán el sábado a las 18.15 horas en cuartos de final frente al Rocasa Gran Canaria, un rival duro, peligroso y que parte ligeramente como favorito. Las insulares son terceras en la tabla de la División de Honor Femenina -Liga Loterías-, cuentan con un auténtico plantillón y llegan a la cita copera con ganas de revancha después del último enfrentamiento entre ambas, que se saldó con un triunfo épico de las malagueñas en Carranque a finales de febrero (26-25).

En todo caso, pese a la dureza del rival de cuartos, el Rincón Fertilidad Málaga cuenta entre sus armas que ya sabe como meterle mano a las canarias y tratarán de realizar un partido intenso, de contacto similar a aquel que se saldó con triunfo gracias a una gran parada de Virginia a dos segundos del final. Es cierto que en ese partido el Rocasa reservó a dos jugadoras importantes dentro de su rotación, pero hay que resaltar también el salto de calidad que ha dado el equipo malagueño, con una plantilla más competitiva y experimentada que dirigidas por Diego Carrasco pueden ganar a cualquiera.

Las guerreras malagueñas, tras clasificarse para la cita copera de nuevo al eliminar al Aula Valladolid en la fase previa, vienen contando los días para viajar a Galicia y competir en la Copa. Soñar es gratis, pero el principal objetivo de las chicas de Carrasco es quitarse la espinita de la edición copera pasada, donde pagaron la novatada en su estreno perdiendo ante Zuazo por una amplia diferencia.

Ahora, el cariz con el que afronta el torneo es bastante diferente. Las chicas llegan cargadas de moral, con más experiencia. Conocen mejor la élite, no son primerizas en torneos de este tipo y tienen marcado a fuego lo que no pueden hacer para no quedar apeadas de la Copa a las primeras de cambio.

Todas en condiciones

Para la cita copera, las chicas del Fertilidad Rincón llegan todas en perfecto estado de revista. No hay ninguna dentro del plantel que vaya a causar baja o afronte la Copa con molestias. Además, el pico de forma con el que las chicas llegan a Porriño es óptimo.