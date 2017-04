Fael: "Nuestro deber es jugar al máximo mientras haya puntos y opciones en juego"

El Marbella FC recibe mañana a las 19:30 horas al Villanovense y lo hace con nuevo entrenador en el banquillo. Este miércoles, el pacense Rafael Becerra «Fael» se hacía cargo del primer equipo blanquillo tras la salida de Miguel Álvarez y ayer ofreció su primera rueda de prensa como entrenador del Marbella. Fael reconoció que cuando le ofrecieron la posibilidad de entrenar al equipo «necesité 10 minutos para decidirme a venir. El reto nos gustó».

El nuevo técnico blanquillo dijo que confía en que «con nuestro plus de motivación y ganas, podemos contagiar a los jugadores y hemos visto una predisposición del equipo fenomenal». «Todavía queda liga con objetivos alcanzables y nos podemos montar en ese tren», apuntó antes de añadir que «quedan tres jornadas y ojalá podamos rendir como al inicio de la temporada. Esa es nuestra idea».

«El club me propuso tres partidos y con eso voy a ir a por todas», señaló Fael. El técnico pacense dejó claro que no piensa más allá de estos tres partidos y que ahora mismo solo le preocupa hacer las cosas bien contra el Villanovense. El contrato es por tanto para tres partidos y no se ha incluido ninguna cláusula para poder prolongarlo.

Tampoco quiso marcarse metas y solo insistió en que «el objetivo es recuperar que el jugador se sienta importante y feliz jugando al futbol». Asimismo confía en que haya liga hasta la última jornada y conseguir las mayores cotas posibles «si quedamos en Copa del Rey, bien; si podemos ir más lejos, mejor». Hay puntos, rivales con las mismas opciones que nosotros y ahí vamos a estar nosotros porque es nuestro deber y compromiso: jugar al máximo mientras haya puntos en juego».



Plantilla deprimida

Rafael Becerra «Fael» reconoció que en el vestuario «nos hemos encontrado un vestuario un poco descuidado y nosotros hemos querido dar el mensaje de que podemos recuperar ese juego de principio de temporada». En lo que a trabajo se refiere «nosotros queremos recordarles los conceptos básicos que tienen, no podemos darle la vuelta a todo». Y es que apenas son tres días trabajando para afrontar el partido del domingo «y no les puedes atiborrar a información. Que estén ordenados, motivados y crean en ellos».

«Muchos cambios no es aconsejable. Vamos a sacar el once más competitivo que tengamos, con importancia del resto de jugadores que nos harán falta durante el partido o la semana que viene», confirmó Fael.