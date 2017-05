"El videoarbitraje no va a ser 'la otra Liga', no se van a parar los partidos tras cada jugada polémica"

La tecnología está a punto de desembarcar en el mundo del fútbol y el videoarbitraje, el VAR -árbitro asistente de vídeo-, aún esconde muchas dudas alrededor de su implantación. Pese a que este sistema ya se ha probado en partidos internacionales, en España aún tardará en llegar. Pero para explicar y resolver algunas incógnitas que le acompañan, el exárbitro internacional y miembro del Comité Arbitral de Designaciones, Antonio Jesús López Nieto, acerca a los lectores de La Opinión de Málaga este novedoso sistema arbitral.

La primera cuestión es evidente. ¿Qué es el VAR?

El VAR es el Video Assistant Referee (árbitro asistente de vídeo). Es un árbitro, que si se aprueba en el futuro por la International Football Association Board -asociación internacional encargada de definir las reglas del fútbol a nivel mundial- y lo refrenda la FIFA, será un componente más del equipo arbitral. En las grandes competiciones estará compuesto por el árbitro, los asistentes, el cuarto árbitro y un árbitro asistente de vídeo.

¿Cuál es su principal objetivo? ¿Qué ventajas tiene?

Las decisiones del VAR tienen que ser muy directas y tener una interferencia mínima y un beneficio máximo en las decisiones del juego. Me gustaría aclarar que el VAR no va a ser «la otra liga», no va a estar revisando constantemente cada tipo de jugada. Habrá muchos partidos en los que habrá un arbitraje silencioso y no se parará el partido para el VAR. Pero en cualquier caso, el VAR tiene cuatro puntos claves en los que tiene que intervenir: en goles, decisiones de penalti, tarjeta roja -no en segunda amarilla- y en fallo de identificación de jugador. Goles: debe ser de una jugada final, que pueda acabar en fuera de juego o no, gol que entra o no entra, siempre claro. Decisiones de penalti: dentro o fuera o muy claras, no que puedan generar discusión, jugadas que se diga «Dios mío, qué error ha tenido el árbitro», no cualquier jugada. Pero no entrará en jugadas dudosas. Tremendamente claras. Decisiones de tarjeta roja: Nunca en segunda amarilla, porque se considera que la segunda, al igual que primera amarilla, es un problema interpretativo. Sólo jugadas de roja directa. Y la cuarta, fallos en la identificación de los jugadores: si hay una tarjeta a un jugador que no es, se le comunica al colegiado. Son temas de mucha claridad, no todo el día entrando. La idea es evitar un error grave y claro. Algo que todo el mundo estaría de acuerdo.

Es decir, que seguirá habiendo jugadas polémicas con el VAR...

Claro, el VAR no va a garantizar el cien por cien de acierto ni va a intervenir siempre porque hay jugadas en el fútbol que nunca nos vamos a poner de acuerdo ni entre dos árbitros. El VAR interviene en las jugadas clamorosas y que el árbitro no lo ha visto. Ésta es la idea y en eso se está trabajando mucho ahora, entre los propios componentes del cuerpo arbitral.

Entonces, ¿los operadores de cámara y los realizadores tendrán más peso que un árbitro en ese sentido?

Este equipo va a estar trabajado para eso. No va a ser cualquier realización, el árbitro tendrá en la videocámara un individuo que le va a dar al árbitro todas las perspectivas posibles. Será el videoárbitro, el asistente de vídeo, el que va a ver una jugada y va a decidir si informa al árbitro o no le informa. O al revés, si el árbitro le pide información a él sobre una jugada en la que tiene dudas. Pero la decisión final siempre la toma el árbitro de campo.

Existen otros deportes que sí cuentan ya con la ayuda tecnológica pero que la utilizan con cierta fluidez. ¿La entrada del VAR en el fútbol puede ralentizar el juego?

El fútbol no es un deporte como el tenis o el fútbol americano, que las jugadas no están interrelacionadas. Aquí tiene que ser una revisión rápida. El éxito del VAR estará en una eficaz revisión de las imágenes para tener una interferencia mínima en el juego. Un ejemplo, si hay un córner que debería ser un saque de meta€ ahí no va a entrar el VAR. Si en el córner mete un gol con la mano, sí entraría. Porque es una jugada muy puntual y muy clara. Revisiones rápidas, jugadas claras y beneficio máximo. No cambiar el fútbol. El árbitro es el que manda y el VAR es un ojo para jugadas clamorosas.

Qué sensación tienen los colegiados con la llegada del VAR. ¿Son reacios a la entrada de la tecnología?

No es una cuestión de sensación, es que si el presidente de la FIFA lo ha dicho y estamos en el siglo XXI, tendremos que adaptar la tecnología con el concepto de perjudicar lo menos posible el desarrollo del juego. Habrá partidos que no tendrán intervención del VAR, habrá errores pero no jugadas de VAR.

¿Están preparados los árbitros para poner en funcionamiento este sistema de videoarbitraje?

No, es necesario tener un periodo de adaptación. El VAR es un árbitro más y tiene que coordinarse cuando interviene. Para que sea positivo, hay que coordinar los tiempos de sanción porque el árbitro tiene que retrasar las decisiones finales en el área un segundo para tener opción de rectificar. Y un segundo no perjudica. Y eso tiene que entrenarse. Los árbitros tienen que tener clara las jugadas en las que intervenir. Y se está trabajando si el centro donde van a recibir todas las imágenes va a estar en los campos o va a haber un centro en una zona común para todos los partidos, quizás en Madrid. Estamos viendo si los árbitros de VAR van a ser árbitros de Primera División o si van a ser de reciente jubilación. Estamos en un periodo en el que se están aportando las ideas y ahí es donde entendemos que debe estar el fútbol español. Y a partir de ahí ponerlo en marcha para la próxima temporada. Lo veo precipitado, no sé si nos daría tiempo en periodo experimental, pero no hay nada trabajado ahora mismo en España. Fuera se está avanzando, pero aquí no hay nada. No sé si la Liga tiene capacidad técnica para abordarlo, pero se lleva solicitando hace ya tiempo. Y esto es definitivo, va a entrar sí o sí. Y esperemos que la Federación empiece a avanzar. Si no este año, el próximo.

¿Los árbitros podrán llevar una especie de micro para explicar la jugada?

Cuando el árbitro vaya a hacer una revisión, va a hacer una señal clara para que el público le entienda. De alguna manera se va a explicar. Esto se va a hacer dos veces en el partido. Al menos ése es el espíritu con el que nace.

En España el año que viene no va a llegar€

No. Vamos a ir aclarando etapas. El VAR está ahora mismo en periodo de pruebas muy avanzadas por la FIFA. Y su aprobación definitiva será homologada por la propia FIFA. El Board lo propondrá y la FIFA lo aprobará. Ahora mismo no está homologado, sólo en periodo de prueba. Y está trabajando encabezado por el Internacional Board. ¿Qué ocurre? Que hay muchas Federaciones y Ligas profesionales que han firmado el proyecto de estar adheridas en este periodo de estudio y experimentación. Entonces están en este periodo transitorio. Para eso hay que firmar un contrato con la International Board. En este momento la Liga española quisiera firmar ese contrato, que tiene unos costes técnicos y unos condicionantes importantes, pero para ello necesita una autorización de la RFEF, que a día de hoy aún no se ha producido.

Infantino, presidente de la FIFA, ha confirmado que estará presente en el Mundial de Rusia.

Si lo dice Infantino es incuestionable, pero esa decisión viene desde arriba. Si Infantino sabe los plazos y conoce que el proyecto va por donde debe, es viable que esté para el 2018. Nosotros podríamos estar en ese periodo experimental participando porque entiendo que el fútbol español tiene el nivel suficiente y debería estar ahí donde se cuecen las habas, donde podemos opinar, donde vamos a ver los defectos y virtudes del VAR. No estamos porque todavía la Federación Española no ha autorizado ese contrato que la Liga lleva demandando tiempo a la Internacional Board.