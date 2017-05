Atletas en pie de guerra

La Junta espera el visto bueno de los técnicos para recepcionarla y abrirla este mes de mayo

A comienzos del mes de septiembre de 2016, la web de la Consejería de Turismo y Deporte anunciaba la salida a concurso la obra de remodelación y mejora de la vetusta instalación de Carranque, con la colocación de un nuevo pavimento sintético en la pista de atletismo. Era una obra importante, ya que además de sustituir el tartán, también se debía reponer el pasillo de longitud, tanto en la zona este como la oeste, junto a los círculo de tiro y las jaulas de protección de lanzamientos.

La inversión estaba cifrada en 461.996 euros y la estimación se rebajó, ya que después de abrir plicas, la empresa Construcciones Maygar se hizo con la adjudicación de la obra gracias a su oferta de 373.350 euros. En enero se presentó el ganador del concurso y las obras comenzaron después, con fecha de conclusión estimada para el 16 de abril.

Las obras, sin embargo, se han retrasado. Ya nació algo «torcida» la remodelación de Carranque. Lo ideal, según esgrimían los clubes, atletas y usuarios, era haber comenzado la obra a finales de agosto o principios de septiembre para que estuvieran listas en enero. Los competidores utilizan menos la instalación en esa fecha porque preparan la temporada en pista cubierta o de cross. A partir de marzo, abril y mayo es cuando se lleva a cabo la mayor carga de trabajo, para rendir a plena satisfacción a partir de junio.

Pero se atendieron otro tipo de criterios y la obra se realizó en un tiempo poco coherente con el uso de Carranque, la única instalación pública de uso masivo Málaga, más allá del estadio de atletismo y las pistas de la Universidad de Málaga. Una instalación la ocupa el Málaga CF, aunque hay un acuerdo para que las escuelas deportivas y atletas de elite puedan también trabajar allí. Y la de la UMA es de ámbito universitario.



Retraso en la entrega de la obra

Sucede que la obra de Carranque, cuya finalización estaba fijada para el 16 de abril, sufrió un retraso. La empresa concesionaria pidió una prórroga hasta el 5 de mayo y el viernes de la pasada semana, en principio, finalizó la obra. Los atletas y usuarios de la instalación se dispusieron a regresar a su actividad habitual el lunes, tras un considerable retraso, pero se encontraron con la prohibición de acceder al recinto. Borja Vivas, subcampeón de Europa de lanzamiento de peso al aire libre y campeón de España, bajo techo y al aire libre en una decena de ocasiones, ha explotado por la situación, hastiado de retrasos y de no ser escuchado.

«Hemos enviado solicitudes, quejas, reclamaciones€ pero se pasan la pelota de unos a otros y es materialmente imposible hablar con alguien que te dé las pertinentes explicaciones. Estamos cansados y peligra mi temporada. No puedo entrenarme en unas condiciones dignas. Por la mañana tengo que ir a Torremolinos, a una pista que no es la mía. Y por la tarde me han habilitado un espacio lamentable como gimnasio. Esto es tremendo, de verdad. No me esperaba tanta incompetencia», explica a este diario el lanzador malagueño.

La Opinión se puso en contacto ayer con la delegada de Turismo y Deporte, Monsalud Bautista, para solicitar la postura de la Junta, y la responsable remitió a este periódico a Rodrigo López, jefe de Servicio de Deporte. López explicó que su departamento «no tiene constancia» de retrasos o protestas. «Como delegación no tenemos constancia de que haya quejas interpuestas por usuarios. La situación es que la gestión de la instalación pertenece a otra empresa pública», dijo.

El secretario general para el Deporte, Antonio Fernández, habló en los micrófonos de Canal Sur y defendió el trabajo de la Junta. Confirmó el retraso y explicó que no se recepcionará la obra hasta que no se cuenten con todos los certificados preceptivos de calidad, que debe expedir el Instituto de Biomecánica de Valencia, y la homologación de la pista, que ha de darla la Real Federación Española de Atletismo.

«Lo que no comprendemos los atletas es que no se haya acelerado este proceso. En Nerja se acabó la obra de la pista y los atletas pudieron utilizarla inmediatamente, porque la homologación de la Federación sólo sirve para competir y validar marcas, y nosotros, lo único que queremos es poder entrenar, por lo que no se necesita la validación todavía», señala Vivas.

La Consejería ya ha dejado claro que no habrá apertura de puertas hasta que no se recepcione la obra, con todos sus certificados, y eso, según el propio secretario general de Deporte tardará al menos unas semanas. «Desde la Junta estamos trabajando para adecuar la instalación a la seguridad necesaria. Los atletas y los malagueños van a tener una gran pista, pero con seguridad. Si dependiera de la Junta, ya estaría. Pero la recepción de la obra debe contar con todas las certificaciones. Esperamos que sea durante este mes», comenta Antonio Fernández.

La espera de los clubes, atletas y usuarios deberá durar, al menos unas semanas más. Lo recalca Fernández: «Vamos a trabajar para que la instalación, cumpliendo con todas las certificaciones, abra cuanto antes. Pero lo hará sólo con todas las garantías que corresponde, que es nuestra obligación».

Y en esa misma línea se expresa Enrique López Cuenca, vicepresidente de la Federación Española, que debe homologar la pista: «La gente debe saber que estamos trabajando en ello y que se va a resolver lo más rápidamente posible. Seguro que en este mes de mayo. La empresa no cumplió los plazos, la Junta le dio una prórroga y ahora, lógicamente, espera los certificados. Y el de la homologación va estar listo en breve», señala.

Toda esta tardanza perjudica los intereses de los deportistas malagueños. El objetivo de Borja ahora es lanzar 20,50 metros para sellar su clasificación para el Campeonato del Mundo de Londres. «El problema es que no tengo las instalaciones adecuadas, pero luego se nos pedirán medallas y logros. Es tremendo todo esto», se lamenta el mejor atleta malagueño del momento. Y como él, más de mil usuarios que usan las instalaciones de Carranque y que se ven perjudicados por el retraso de la obra y los plazos de entrega. Desde los opositores (Bomberos, Policía y otras) a los clubes que usan Carranque y los pequeños de Escuelas Deportivas. Una alta demanda que obliga a trabajar con celeridad y a solucionar el problema ya.