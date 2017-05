Clubes y atletas presentaron varias reclamaciones por el retraso de la obra en Carranque

Los responsables de los clubes que se entrenan a diario en Carranque y los deportistas que utilizan las instalaciones enviaron diversas notas de queja a los responsables de la instalación por el retraso de las obras y recibieron contestación por escrito, aunque no se aceptó la petición de los atletas de mantener una cita. En concreto fue el subcampeón de Europa de lanzamiento de peso, Borja Vivas, quien trató de mantener una reunión con algún responsable de la Consejería con el Servicio de Deporte de la Junta, pero no recibió respuesta. Varios usuarios se pusieron ayer en contacto con este periódico para mostrar su malestar con las declaraciones que el jefe de Servicio de Deporte de la Junta, Rodrigo López, efectuó a este periódico, en las que manifestaba no tener «constancia de quejas de usuarios en Carranque».

Responsables de clubes y el propio Borja Vivas se quejaron por el retraso en varios escritos, a los que ha tenido acceso ese diario, y que, además, fueron contestados por el propio organismo. La obra de cambio de la pista sintética de Carranque debía estar acabada para el 16 de abril, pero la Junta permitió una prórroga a la concesionaria, la empresa Construcciones Maygar, para finalizar el 5 de mayo.

Ahora la Consejería de Turismo y Deporte espera, para recepcionar la obra y abrir la instalación, un certificado de calidad del Instituto de Biomecánica de Valencia, y la homologación, por parte de la Federación Española de Atletismo. Este último paso se podría finalizar hoy mismo. El problema es que la obra no está aún rematada. Falta por instalar el pasillo de jabalina, colocar bordes de protección en el foso de longitud y una modificación en los círculos de lanzamiento.