S.O.S. del Rincón Fertilidad

El balonmano femenino malagueño lanza un SOS. El Rincón Fertilidad Málaga se ha clasificado para disputar la Challenge Cup el próximo curso, pero no encuentra apoyos ni institucionales ni empresariales para reunir los 300.000 euros necesarios para armar un equipo capaz de repetir el histórico cuarto puesto en la Liga española y defender con orgullo el nombre de Málaga por toda Europa. «Estoy cansada, estoy harta. A Málaga no le importa su balonmano femenino. Yo no puedo más. Si alguien quiere la presidencia del Rincón Fertilidad es suya, yo no puedo más». Habla María José Moreno, la presidenta del club, que este curso ha sido también capitana y jugadora. Y Pepa está hastiada porque no encuentra los apoyos esperados y no podrá inscribir al club para la Challenge Cup. El plazo concluye el 5 de julio y «si esto sigue así lo que se plantea el club es ni salir tampoco en la Liga española», explica Pepa. «El día 30 de junio tengo que mandar la inscripción para la Liga, pero si esto no cambia no lo haremos. Este sacrificio que estoy haciendo no me compensa. He pedido dos créditos personales para poder llegar a pagar a las jugadoras, pero es que todavía no hemos cobrado ni las subvenciones públicas», relata.

El enfado del club con las instituciones es descomunal. «Sí quiero salvar al Ayuntamiento y a la concejala Elisa Pérez de Siles, que sí nos han dado toda su ayuda», dice. A través de la empresa municipal «Málaga, Deporte y Eventos» se les dio 30.000 euros y el club está a la espera de un pico de 6.000 euros más del Ayuntamiento. La Junta de Andalucía, a través de Turismo Andaluz, aportó 22.000 euros, pero tras la desaparición del Plan Estrella, el nuevo «Plan Liga Nacional» (PLN) se ha demorado. El BOJA publicó ayer la concurrencia a la subvención, para la que hay que aportar numerosísima documentación y que tardará no menos de un mes. Y luego está el problemón de la Diputación. Y es que una alta funcionaria del organismo ha interpretado que con la Ley 5/2016 de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, las diputaciones provinciales quedan excluidas de la promoción del deporte. Por lo que todos los convenios y subvenciones firmados están pendientes de pago. La Diputación espera un informe jurídico para poder liberar esas partidas y comenzar a dar a los clubes, equipos y asociaciones las pertinentes retenciones de crédito para ir sufragando sus patrocinios. «No sabemos ni lo que nos va a dar la Diputación, ése es su compromiso con nosotras», se queja la presidenta del club.

«Yo no cobro un euro del club y hasta tengo dos créditos... El entrenador, Diego Carrasco, tampoco cobra y también ha dado una cantidad. Y así estamos. Esto no podemos sostenerlo dos personas y Manolo Rincón. Es algo a lo que tienen que unirse las empresas de Málaga y si no, pues no salimos a competir, y listo», insiste Pepa Moreno. El club tiene el objetivo de los 300.000 euros. Rincón Fertilidad aporta 100.000. Las ayudas no llegan a cubrir otra parte. Y quedaría otro pico. La semana que viene, el histórico Costa del Sol podría anunciar su disolución.