Alonso: "El año que viene, donde corra, voy a ganar"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso explicó que no hablará de su futuro hasta "septiembre u octubre", cuando decidirá "tranquilo" la mejor opción para "ganar el año que viene" en la F1, un objetivo para el cual necesita una "seguridad" y garantía de éxito que de momento sigue sin tener con McLaren-Honda.

"El año que viene voy a ganar, donde corra, voy a ganar", zanjó este jueves en la previa al arranque del Gran Premio de Azerbaiyán este fin de semana en Baku. Al piloto asturiano no le basta con el buen ambiente o el trabajo de un equipo sin motor, sino que quiere estar seguro de volver a saborear la victoria.

"No he decidido nada. Cuando llegue el momento en septiembre o en octubre lo pensaré. Veremos las posibilidades del año que viene. En McLaren ahora mismo no somos competitivos y sabemos que uno de los problemas es el motor, que no es lo suficiente competitivo para ganar", añadió en una entrevista a Sky Sports.

Alonso fue preguntado por una posible nueva incursión en la Indy Car el próximo año, pero el doble campeón del mundo en F1 tiene claro su sitio. "Probablemente no, la primera intención será estar en la F1 y ganando. También era la idea de este año y al final cambiamos de opinión, pero estoy centrado en la F1 el año que viene y en ganar", afirmó.

El asturiano, en su tercera temporada con McLaren, confía en una mejora de su equipo que sin embargo no aseguraría su continuidad. "El equipo está buscando todas las opciones y el año que viene esperemos que McLaren esté en buena posición, pero en mi caso no depende del motor. Yo quiero ganar el año que viene y ya veremos lo que pasa. No quiero que sea una apuesta, quiero seguridad", indicó.

"Veremos lo que traen en McLaren los próximos meses. Es donde estoy ahora y lo que quiero pero a ver qué pasa. McLaren-Honda suena bien, sabiendo el éxito que han tenido. Están hechos para ganar y dominar la F1, pero no está pasando en estos dos años y medio. Es triste porque hemos puesto mucho trabajo en este proyecto, el equipo trabaja duro y hace todo lo que puede, pero es F1 y todo el mundo mejora", añadió.

Además, Alonso predijo muchos cambios en la Fórmula 1 para la próxima temporada. "No lo tengo claro. Hay muchos movimientos, más incluso de los que se saben. Habrá muchos cambios el año que viene y quiero estar tranquilo y elegir la mejor opción", finalizó.