El Marbella FC se 'prepara para la batalla' y presenta dos caras nuevas

El Marbella FC presentó este miércolesla nueva campaña de abonados para la temporada 2017/18. Bajo el lema «Preparados para la Batalla», la entidad marbellí ha vuelto a trabajar para tener uno de los precios más bajos de los abonos de toda la categoría. Así lo aseguró el presidente Alexander Grinberg, que fue el encargado de explicar los detalles de la nueva campaña: «Estoy seguro de que tenemos el precio más bajo de la Liga».

«Esta temporada tenemos unos precios bastante buenos y estoy seguro de que es asequible para la afición» apuntó Grinberg, quién incidió en que «la afición tiene que entender que todo el dinero de los abonos va para el desarrollo del club y para las mejoras del estadio».

El precio del abono general es de 130 euros, mientras que el abono para jubilados, señoras, desempleados o padres de la cantera cuesta 70 euros. El presidente del Marbella anunció también un abono especial para jóvenes de entre 12 y 17 años que costará 40 euros. Por último el precio del abono VIP es de 500 euros. «Los partidos de Copa no entran en el abono, pero los precios de estas entradas serán muy asequibles y nuestros abonados tendrán importantes ofertas».

Según Alexander Grinberg, «será una temporada importante para nosotros, el fútbol es un show y queremos hacer un gran espectáculo para la ciudad la próxima temporada». Asimismo hizo un llamamiento «para los que aún no han estado en nuestro estadio, que vengan el año que viene que os esperan muchas sorpresas». Por último, agradeció el apoyo que este año le brinda al club la empresa AV Consultores Eléctricos.

El jugador más veterano dentro del Marbella FC, Marcos Ruiz, también participó de la presentación de la campaña de abonados. «Como jugador del equipo y marbellí, animo a la afición a que se abone la próxima temporada». Este año tenemos muchas ganas de que la gente disfrute con nosotros, aún más que el año anterior».

Por su parte, el gerente de AV Consultores Eléctricos, Antonio Ariza, mostró su compromiso con Marbella y el deporte. «Desde nuestra compañía entendemos que apoyando al Marbella FC, ayudamos al deporte base y de élite. AV Consultores Eléctricos también tendrá ventajas especiales para los abonados del Marbella FC».

Doble presentación

Por otro lado, el club blanquillo presentó ayer a Sergio Narváez y Juan Francisco Rico «Juanfran» como nuevos jugadores del Marbella FC para la temporada 2017/18. Ambos futbolistas se mostraron muy ilusionados con su fichaje por el conjunto marbellí y destacaron que aunque el objetivo sea la permanencia siempre hay que ser ambiciosos y pensar en cotas más altas.

El presidente dio la bienvenida a ambos jugadores y se disculpó ante Sergio Narváez. «Yo luché porque siguiera la pasada temporada hasta el último momento», aunque finalmente no siguió en el Marbella. «Por eso mis disculpas y estoy muy feliz de que haya vuelto a casa», agregó. De Juanfran destacó su juventud y que «tiene un futuro muy grande».

El director deportivo de la entidad, Jorge Rodríguez de Cózar se mostró feliz. «Hoy es un día feliz para todos los aficionados del Marbella porque es la vuelta casa de un jugador querido por nuestra afición. Sergio ha tenido predisposición absoluta para venir y ha primado la ilusión y las ganas por vestir nuestra camiseta de nuevo».

De Juanfran, señaló que «es un portero bueno en el juego aéreo y agresivo en el área y llega con una ilusión tremenda». Además, añadió: «En mi etapa anterior siempre me sacaba un as de la manga y espero que pueda ser Juanfran».

El centrocampista jerezano se mostró, por su parte, muy feliz por regresar al Marbella y agradeció las «emotivas palabras» que le dedicó el presidente Alexander Grinberg.

«Yo tenía claro cuando me fui que mi deseo era volver porque siempre me he sentido querido por la afición y eso es primordial».

Narváez dijo estar «contento de estar aquí y con mucha ilusión» después de un año donde jugó en Socuéllamos y El Ejido. «De Ciudad Real me fui porque quería jugar más y en El Ejido me han ido bien las cosas para poder volver, que era mi deseo».

Por último, el portero malagueño Juan Francisco Rico «Juanfran» quiso «agradecer» al club que le dé esta oportunidad de «poder formar parte de un proyecto ambicioso». «Vengo a dar lo mejor de mí, con muchas ganas de aprender y mejorar», finalizó.