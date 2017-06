Los clubes denunciados por ruido temen no poder comenzar su actividad normal a partir de septiembre

Los clubes afectados por las denuncias a causa del ruido, Adesa Málaga (CEIP Lex Flavia Malacitana), Málaga Básket (CEIP Pintor Félix Revello de Toro) y Puerta Oscura (IES Jardines Puerta Oscura), que están apercibidos de sanción por 12.000 euros, han trasladado su preocupación por la situación a la delegada terriotrial de Educación, Patricia Alba, que ha instado al Ayuntamiento a una reunión de carácter urgente entre todas las partes para alcanzar una solución. Y es que, los clubes denunciados temen no poder comenzar con sus actividades a partir del 1 de septiembre y esperan que las instituciones desbloqueen el asunto antes de que se inicie el curso escolar.

"Muchos de los clubes tienen la problemática de la incertidumbre que se ha generado, ya que hay muchos niños y niñas ya preinscritos de cara a la temporada que viene. Los padres no saben lo que va a pasar debido a esta situación, los clubes tenemos que seguir funcionando y a día de hoy no sabemos si vamos a poder empezar o no. Hay un compromiso por parte de las administraciones para buscar una solución, pero a día de hoy no sabemos nada", indica David Rodríguez, gerente del Adesa Málaga, uno de los clubes afectados.



"Le quiero pedir al alcalde de Málaga que asuma sus competencias como primer responsable de la capital malagueña o que intervenga en este triste asunto y dé una solución al problema. Vamos a seguir insistiendo y vamos a solicitar una reunión al Ayuntamiento en la que queremos que estén todos los directores implicados, los clubes, las tres áreas implicadas del Ayuntamiento (Deporte, Educación y Medio Ambiente) y la delegación territorial de Educación. Nosotros somos meros intermediarios en esta situación, pero no vamos a descansar hasta que se encuentre una solución para todos esos niños y niñas que practican deporte en horario de tarde", ha asegurado Patricia Alba, delegada territorial de Educación de la Junta.

Por su parte, Ricardo Brandés, delegado de la Federación Andaluza de Baloncesto en Málaga, apremia a todas las partes para que se solucione el asunto. "Hay que solucionar el tema de las denuncias como sea. Porque como esto crea un precedente se va a poder denunciar a La Rosaleda por el ruido. Definitivamente hay que dar una solución y hemos empezado, lamentablemente, con los más débiles que son los clubes de formación".

Entre las posibles soluciones que hay sobre la mesa se encuentran una dispensa acústica o una inversión para insonorizar los recintos implicados.