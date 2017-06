Las instituciones no se ponen de acuerdo con la polémica del ruido que ha generado denuncias a tres clubes de baloncesto

Las tres denuncias generadas por exceso de ruido a tres clubes de baloncesto malagueños, Adesa Málaga (CEIP Lex Flavia Malacitana), Málaga Básket (CEIP Pintor Félix Revello de Toro) y Puerta Oscura (IES Jardines Puerta Oscura), que están apercibidos y propuestos para una sanción de 12.000 euros y cierre, ha generado un cruce de acusaciones entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga.

Y es que, la delegada territorial de Educación de Málaga, Patricia Alba, instó ayer al Ayuntamiento a «no obstaculizar la celebración de actividades deportivas en los colegios», tras una reunión con directivos de los centros docentes de la capital que albergan en sus instalaciones actividades deportivas fuera del horario escolar.

Los directores y directoras, en dicha reunión, manifestaron su preocupación ante las elevadas sanciones económicas propuestas por el Ayuntamiento de Málaga a estos tres centros educativos, dos colegios y un instituto, por la emisión de ruidos durante la realización de dichas actividades, que ascienden a 12.000 euros y cierre.

No obstante, los asistentes a la reunión coincidieron en su interés en mantener este tipo de actividades y continuar la colaboración con los clubes deportivos que las organizan dada «la importancia de la práctica deportiva para la infancia y la juventud», que sin embargo «deben contar con las suficientes garantías para que los centros educativos no sean objeto de sanción».

La delegada de Educación, en este sentido, señaló la necesidad de que el Ayuntamiento de Málaga otorgue una dispensa acústica que permita la realización de estas «actividades tan necesarias», dado además «el gran esfuerzo que han realizado tanto los centros docentes como los clubes deportivos para reducir significativamente los niveles de ruido».



Respuesta del Ayuntamiento

Por su parte, la respuesta del consistorio malagueño a través del concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, no se hizo esperar. El edil dijo que los expedientes sancionadores a centros educativos por superar los niveles de ruido adecuados «hay que respetarlos».

«Me parece sorprendente que una delegada de Educación diga como que no va a pagar la sanción. Me parece algo fuera de lugar», sostuvo el edil, agregando que «si no están de acuerdo, pueden alegar tantas veces como consideren».

Al tiempo, Jiménez afirmó que el procedimiento administrativo de esta sanción «siempre ha ido en paralelo con otro expediente del Defensor del Pueblo Andaluz, que también le había requerido a la Delegación territorial -de Educación- que aportaran datos e información sobre el caso».

Asimismo, tachó de «un sinsentido» que el ruido se genere únicamente «por la tarde y no por la mañana», en referencia a que la responsabilidad de las actividades no es de la Junta sino de clubes y escuelas deportivas.

«¿Quiere decir que en el recreo los niños están en silencio y hablan cuando juegan al baloncesto?», se preguntó, agregando que la normativa de calidad acústica «es la misma a las 11.00, a las 12.00, a las 19.00 o a las 20.00 horas». Así, apuntó que el propietario de las instalaciones -los centros educativos- «es la Consejería de Educación, y ese es al que se le sanciona».

En este sentido, explicó que desde la Administración local «tenemos que actuar en el caso de que haya denuncia o demanda». «La normativa obliga que tengamos que tomar este tipo de decisiones. Si no, estaríamos haciendo una dejadez de funciones», concretó.

Sobre la solicitud de Educación al consistorio para autorizar una dispensa en los objetivos de calidad acústica para los centros que alberguen estas actividades deportivas, el concejal apuntó que estas salvedades solo se pueden hacer «para actividades extraordinarias y con carácter excepcional».

«La liga de baloncesto de todos los colegios de la ciudad, durante el año completo y todos los años, no sería algo extraordinario y con carácter excepcional», concretó.