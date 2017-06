Nadal se libra de los principales ´cocos´ en Wimbledon

El tenista español Rafa Nadal debutará ante el australiano John Millman en el torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, e irá por el lado del escocés Andy Murray, según determinó el sorteo celebrado este viernes.



El balear, doble campeón en la hierba londinense (2008 y 2010) y que el año pasado no participó por lesión, evitó al suizo Roger Federer, con el que sólo se vería las caras en la final, mientras que el actual número uno del mundo sería su rival en unas teóricas semifinales.



El tenista manacorí, que aspira a arrebatar el número uno al de Dunblane, no tendría un recorrido excesivamente complicado hacia las rondas finales y si supera su debut ante un Millman, 137 del mundo y al que nunca se ha enfrentado, podría medirse al uzbeco Denis Istomin, que eliminó a Novak Djokovic en Australia, o el estadounidense Donald Young.





