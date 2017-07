Málaga se suma al abordaje

Acaban de dar las ocho de la tarde sobre el césped mojado del campo de fútbol de Portada Alta, el José Gallardo.

Entre gritos, un hombre de 38 años acaba de derribar a un chico que apenas llega a la mayoría de edad. La gente vitorea. Y un tipo llamado Rafa Márquez aparece con los brazos en jarra para explicar cómo derribar mejor al adolescente.

Se trata del head coach -el entrenador- de los Málaga Corsairs, el primer equipo malacitano de fútbol americano. «Que no es lo mismo que rugby. La gente ve el balón «abombado» y se piensa que es lo mismo, pero es como comparar baloncesto y balonmano». Es también el coordinador ofensivo de la selección de Portugal.«Yo llegué a Andalucía y mi mujer me dijo que montara un equipo para que le diese la brasa a otra gente», comenta entre risas. «Básicamente abrí una página de facebook y sobre la marcha me inventé un nombre y un logo. La mitad de los equipos de España están junto a la costa y todos los términos marítimos estaban ya cogidos. Pensé el nombre, lo traduje al inglés y me lo quedé. Cogí un logo pirata de internet, le cambié los colores al blanco, azul y plata y la semilla ya estaba plantada».

Rafa Márquez ha conseguido fundar el primer equipo de fútbol americano de la historia de la capital de la Costa del Sol. Aunque hay precedentes. «Existieron los Malaka Knights, pero no llegaron a ser club real. Y están los Fuengirola Potros, pero no hay ningún equipo de la ciudad».

Y partiendo de cero, ha creado un colectivo de más de 30 jugadores y 6 entrenadores esforzándose por «abrirse camino en este maravilloso deporte», comenta a este medio. «Creé una página de Facebook. Después pagué veinte euros de publicidad para que apareciera, más que nada para buscar el boca a boca y a la semana, tenía 900 likes. Empezaron a llegarme mensajes preguntando cuándo empezaban los entrenamientos. Una semana después, estábamos alrededor de 30 personas en un bar de Huelin para crear a los Corsarios y hablar del tema de la financiación». dice entre risas. «Un mes más tarde, contábamos con 34 personas en nómina y un campo de fútbol para entrenar, pero el tema de la financiación seguía ahí. Y planeamos el crowdfunding».

No es fácil empezar en un deporte desde cero. Por eso, Los Málaga Corsairs se han adscrito al sistema de financiación de moda en los últimos años, un método de subvención a través de donaciones colectivas a cambio de recompensas. «Lo estudiamos todo. El tema del crowdfunding lo llevábamos pensando desde navidades», afirma el líder de los Corsarios.

El día uno de julio, los Málaga Corsairs abrían la campaña de financiación con una meta de veintemil euros en la plataforma online Apontoque. En esta, piden ayuda con la intención de conseguir un empujón inicial para poder comenzar en la liga andaluza, establecerse como equipo y crear categorías júnior, femenina y una escuela de fútbol americano. «No esperaba tanta participación», declara.

Los Málaga Corsairs ya cuentan con 172 nuevos socios a tan sólo a una semana de haber abierto la campaña de financiación, superando ya el 50% de la cantidad que establecieron como objetivo principal. «Sentimos una alegría enorme al vernos tan apoyados, no nos lo esperábamos. Queremos convertirnos en el equipo de la ciudad de Málaga, que los malagueños reconozcan a los Corsarios como reconocen al Málaga CF, y que se aficionen a este deporte». La campaña de crowdfunding cuenta con un gran abanico de opciones para «unirse al abordaje». Miguel, receptor de Los Corsarios, nos habla de su primera impresión: «No tenía ni idea, pero el boca a boca me hizo saltar a la piscina. Cuando entiendes lo que sucede, es un deporte que enamora».